Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye siyasetinin yakından tanıdığı isimlerden biridir. Siyasi ve iş dünyasındaki deneyimleriyle dikkat çeken Ağıralioğlu'nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Yavuz Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU KİMDİR?

Yavuz Ağıralioğlu, 1 Şubat 1972 tarihinde Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Eğridere köyünde dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Siyasete aktif olarak katılan Ağıralioğlu, farklı siyasi görevlerde bulunmuş ve halen çeşitli alanlarda hem siyasî hem de ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Yavuz Ağıralioğlu, 1972 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU NERELİ?

Aslen Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Eğridere köyündendir. Eğitim ve yaşamının önemli bir kısmı ise Yozgat Sorgun'da geçmiştir.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NUN KARİYERİ

Yavuz Ağıralioğlu, 1995-1997 yılları arasında Nizâm-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı yapmıştır. 2002 yılında Trabzon'dan milletvekili adayı olmuş, 2003'te ise Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçilerek Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Siyasetin yanı sıra Türkiye İnisiyatif Merkezi'nin başkanlığını yürütmekte, ayrıca Sorgun'daki kaplıca tesisleri ve Ankara merkezli peyzaj ile inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla ticari alanda da çalışmaktadır. 27. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekili adayı olmuştur.