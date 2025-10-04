Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli?

Türk siyasetinin son yıllarda adından sıkça söz ettiren isimlerinden biri olan Yavuz Ağıralioğlu, hem söylemleri hem de duruşuyla kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Zaman zaman çıkışlarıyla gündem olan Ağıralioğlu'nun hayatı, siyasi geçmişi ve kişisel bilgileri ise birçok kişi tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU KİMDİR?

Yavuz Ağıralioğlu, Türk siyasetinde milliyetçi-muhafazakâr çizgisi ve kendine özgü hitabet tarzıyla öne çıkan bir siyasetçidir. 1 Şubat 1972 tarihinde Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Eğridere köyünde dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tamamlamıştır. Üniversite öğrenimini, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır.

Siyasi kariyerine genç yaşlarda adım atan Ağıralioğlu, 1995–1997 yılları arasında Nizâm-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Bu süreçte Türk milliyetçiliği ve İslamcılığı harmanlayan bir ideolojik duruş sergilemiştir.

Aktif siyaset hayatına devam eden Ağıralioğlu, 2002 genel seçimlerinde memleketi Trabzon'dan milletvekili adayı olmuştur. Ardından, 2003 yılında Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçilmiş ve Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Evli ve üç çocuk babası olan Yavuz Ağıralioğlu, sadece siyasette değil, iş dünyasında da aktiftir. Ankara merkezli peyzaj ve inşaat firmaları ile birlikte, Yozgat Sorgun'daki kaplıca tesisleri üzerinden ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Aynı zamanda, halen Türkiye İnisiyatif Merkezi Başkanı olarak görev yapmaktadır.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Yavuz Ağıralioğlu, 1 Şubat 1972 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU NERELİ?

Ağıralioğlu, Trabzon'un Çaykara ilçesi Eğridere köyü doğumludur. Ancak çocukluk ve gençlik yıllarını Yozgat'ın Sorgun ilçesinde geçirmiştir. Eğitim ve sosyal gelişimini büyük ölçüde bu bölgede tamamlamıştır.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU KARİYERİ

Yavuz Ağıralioğlu'nun siyasi kariyeri genç yaşlarda başlamış ve ideolojik bir tabana dayanmıştır. İlk olarak 1995 yılında Nizâm-ı Âlem Ocakları Genel Başkanı olarak adını duyurmuştur. Bu görevi, hem milliyetçi hem de İslamcı çevrelerde onu tanınır hale getirmiştir.

2002 seçimlerinde Trabzon milletvekili adayı olmuş; 2003 yılında BBP MKYK üyeliğine seçilerek, hemen ardından Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Siyasi çizgisinde ilkeli duruşu ve zaman zaman sert söylemleriyle dikkat çeken Ağıralioğlu, ilerleyen yıllarda İYİ Parti saflarında da yer almış ve TBMM'de milletvekili olarak görev yapmıştır.

Siyasi söylemlerinde milli, ahlaki ve dini değerlere vurgu yapan Ağıralioğlu, Türkiye'nin iç ve dış meselelerine dair sert ama düşünsel yönü güçlü açıklamalarıyla bilinir. Bugün, siyasetin yanı sıra Türkiye İnisiyatif Merkezi Başkanlığı görevini sürdüren Ağıralioğlu, farklı platformlarda siyasi ve toplumsal meseleler üzerine fikirlerini paylaşmaya devam etmektedir.