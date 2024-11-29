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Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli? Yavuz Ağıralioğlu biyografisi!

Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli? Yavuz Ağıralioğlu biyografisi!
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Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu oldu. Halk Tv konuğu Yavuz Ağıralioğlu kimdir ve Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Yavuz Ağıralioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli? Yavuz Ağıralioğlu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

YAVUZ AĞIRALIOĞLU KİMDİR?

1 Şubat 1972'de Trabzon Çaykara'da doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Hatice'dir. İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat Sorgun'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

Gençlik yıllarından itibaren cemiyetçilik faaliyetlerinde bulundu ve memleket meselelerinde inisiyatif aldı. 1995-1997 yıllarında Nizam-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı; merhum Muhsin Yazıcıoğlu döneminde BBP MKYK üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı vazifelerinde bulundu.

2018-2019 arası yasama yılında İYİ Parti Grup Başkanvekilliği vazifesinde bulundu. Ağıralioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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