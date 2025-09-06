Yasemin Özilhan boşandı mı? Yasemin Özilhan neden boşandı?

Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çiftinin boşanıp boşanmadığıyla ilgili söylentiler, magazin dünyasında gündemden düşmüyor. İkilinin ilişkisine dair merak edilenler, hayranları ve medya tarafından yoğun ilgi görüyor. Boşanma iddialarının arkasında neler var, detaylar neler? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YASEMİN ÖZİLHAN BOŞANDI MI?

Doktorlar dizisinde Ela karakteriyle tanınan oyuncu Yasemin Özilhan ile iş insanı İzzet Özilhan'ın 14 yıllık evliliği resmen sona erdi. Uzun yıllar mutlu bir birliktelik sürdüren çift, boşanma kararı aldı. Yasemin Özilhan, bu ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla takipçileriyle paylaştı. İkilinin boşanması, magazin dünyasında geniş yankı bulurken, Yasemin Özilhan'ın samimi açıklamaları ve yaşanan süreç sosyal medyada büyük ilgi gördü.

YASEMİN ÖZİLHAN İLE İZZET ÖZİLHAN NEDEN BOŞANDI?

HABER MERKEZİ - Doktorlar dizisinin Ela karakterini canlandıran oyuncu Yasemin Özilhan ile iş insanı İzzet Özilhan'ın 14 yıllık evlilikleri resmi olarak sona erdi. Anlaşmalı olarak boşandıklarını sosyal medya üzerinden duyuran Yasemin Özilhan, "İhanet ve aldatma yok" ifadesini kullandı.

YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?

Yasemin Özilhan, Türk televizyon dünyasının sevilen oyuncularından biridir. Özellikle "Doktorlar" dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra başarılı iş insanı kimliğiyle de dikkat çeken Özilhan, sosyal yaşamı ve kariyeriyle medya ve hayranlarının ilgi odağı olmaya devam etmektedir.

İZZET ÖZİLHAN KİMDİR?

İzzet Özilhan, Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından biridir. İş dünyasında birçok sektörde faaliyet gösteren aile şirketlerinde önemli görevler üstlenen Özilhan, aynı zamanda sosyal hayatta da dikkat çeken isimler arasında yer alır. Uzun yıllar boyunca eşi Yasemin Özilhan ile magazin gündeminde sıkça yer almış, iş ve özel hayatıyla kamuoyunun ilgisini çekmiştir.