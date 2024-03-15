Yasemin Güngör kimdir? Memleket Partisi Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Yasemin Güngör kaç yaşında, nereli?
Memleket Partisi Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Yasemin Güngör kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Yasemin Güngör kimdir? Memleket Partisi Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Yasemin Güngör kaç yaşında, nereli?
Yasemin Güngör kimdir? Memleket Partisi Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Yasemin Güngör kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Yasemin Güngör kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Yasemin Güngör kimdir? Memleket Partisi Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Yasemin Güngör nereli? Detaylar haberimizdedir…
YASEMİN GÜNGÖR KİMDİR?
Yasemin Güngör, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.