Yaşar Alptekin kimdir, kaç yaşında? Yaşar Alptekin vaaz verdi!

Yaşar Alptekin kimdir, kaç yaşında olduğu merak edilirken Yaşar Alptekin'in vaaz verdiği görüntüler gündeme geliyor. 1989 yapımı Lambada filmiyle tanınan ve sonrasında kariyerine mankenlik ile oyunculukla devam eden Yaşar Alptekin, bir süre önce maneviyata yönelerek gözlerden uzak şekilde yaşamaya başladı. Yaşar Alptekin kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

YAŞAR ALPTEKİN KİMDİR?

Alptekin erken yaşlarda mankenliğe başladı; sonra oyunculuğa başlayarak dizilerde, sinema filmlerinde oynadığı rollerle hemen fark edildi; özellikle Lambada (Gençlik Ateşi) filmiyle hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıktı. Bazı özel TV kanallarında çeşitli tanıtım filmlerinde yer aldı.

Yaşamının sonraki dönemlerinde muhafazakâr bir yaşam tarzını benimsemiş ve çeşitli TV Kanallarında farklı programlara katılarak İslami konularda paylaşımlarda bulunmuştur. Hac görevini yerine getirmek için Mekke'ye de giden Alptekin, Düzceli Mehmet isimli bir tiyatro oyununda yer almıştır. 2014 yılında yönetmenliğini Tekin Gün'ün yaptığı Aşkın Gözyaşları TV filminde ana karakter Şems-i Tebrizi'yi canlandıran oyuncunun ilk evliliğinden 1 kızı bulunmaktadır.

YAŞAR ALPTEKİN VAAZ VERDİ

Yakın zaman önce görücü usulü tanıştığı Nadire Tunca ile nikah masasına oturan Alptekin, camide vaaz vermeye başladı.

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Yaşar Alptekin son olarak uma günü Eminönü'ndeki Marputçular Camii'nde vaaz verdiği görüntülerle gündeme geldi. Alptekin'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada konuşulurken "Hidayete ermiş ne güzel görüntü" yorumları yapıldı. Yaşar Alptekin ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Görüntüyü kendi Instagram hesabından yayınlayan Yaşar Alptekin ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.