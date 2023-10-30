Müfit Can Saçıntı'nın yazıp yönettiği filmde başrolü ise Saçıntı ile birlikte Yasemin Conka'nın paylaştığı Yaşamak Güzel Şey filmi bu akşam TV ekranlarında ilk kez izleyiciyle buluşacak. Peki, Yaşamak Güzel Şey filiminin konusu nedir? Yaşamak Güzel Şey filiminin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Yaşamak Güzel Şey filimi nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey Filimi ne zaman çekildi? Yaşamak Güzel Şey filimi ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Yaşamak Güzel Şey filimi nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey filiminin konusu nedir? Yaşamak Güzel Şey filimi hangi kanalda yayınlanacak?

Yaşamak Güzel Şey filmi beyazperde den sonra ilk kez televizyon ekranlarında izleyiciler ile buluşacak. Filmin çekim ve yayın detayları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Yaşamak Güzel Şey filiminin konusu nedir? Yaşamak Güzel Şey filiminin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Yaşamak Güzel Şey filimi nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey Filimi ne zaman çekildi? Yaşamak Güzel Şey filimi ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLİMİNİN KONUSU NEDİR?

Etrafındaki herkesten sürekli azar işiten, kimsenin ciddiye almadığı Müfit, yaşadığı şanssız bir olayın ardından içinde bulunduğu hayatı ve dayatılan sistemi sorgulayınca, hayatta göremediği birçok güzelliği keşfetmeye, yaşamdan tat almaya başlar.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLİMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

Müfit Can Saçıntı'nın bu üçüncü filminde Saçıntı, başrolü Yasemin Conka ile paylaşıyor. İkiliye, Zihni Göktay, Ayşegül Atik, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan, Renan Bilek, Onur Dilber, Merve Hazer, Bahar Süer, Fulden Akyürek, Nihan Tarhan, Nihan Taşyürek, Ali Çoban ve Fatih Koyunoğlu gibi güçlü oyunculardan oluşan dev bir kadro eşlik ediyor.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLİMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yaşamak Güzel Şey filmi İstanbul Sarıyer'de çekildi. Filmin çekimlerinin bir bölümü, Sarıyer ilçesinde bulunan ve Ağaç Müzesi olarak da bilinen Atatürk Arboretumu'nda çekilmiştir. Filmde, etrafındaki herkesten sürekli azar işiten ve kimsenin ciddiye almadığı Müfit, yaşadığı şanssız bir olayın ardından içinde bulunduğu hayatı ve dayatılan sistemi sorgulayınca, hayatta göremediği birçok güzelliği keşfetmeye, yaşamdan tat almaya başlıyor.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLİMİ NE ZAMAN ÇEKİLLDİ?

Yaşamak Güzel Şey filmi 2017 yılında çekildi. Film 14 Nisan 2017 tarihinde sinemalarda vizyona girdi. Beyazperdede kaldığı süre boyunca 75 bin 192 kişi tarafından izlendi ve 890 bin 49 TL hasılat geliri elde etti.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLİMİ NE ZAMAN ,HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Müfit'in acı bir gerçeği öğrenmesi sonucu sıra dışı bir kahramana dönüşmesini konu alan 2017 yapımlı film "Yaşamak Güzel Şey" bu akşam saat 20.00 da Kanal D'de ekranlarında gelecek.