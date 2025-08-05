YAŞ kararları açıklandı! Yeni Genelkurmay başkanı kim oldu?

Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kritik kararlar, kamuoyunun yakın takibine girdi. Kamuoyunun dikkatini çeken kararların ardından gözler, açıklanan atama listesine çevrildi. Özellikle Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen yeni isim, siyaset ve güvenlik çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Peki, Yeni Genelkurmay başkanı kim oldu, son gelişmeler neler? İşte, detaylar…

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLDU?

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde önemli değişikliklere gidildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şûra toplantısı, saat 12.09'da başladı ve yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesine ilişkin önemli atama ve terfi kararları kamuoyuyla paylaşıldı.

YAŞ kararları açıklandı mı

Toplantıda alınan kararla, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak emekliye sevk edilirken, yerine Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Bayraktaroğlu, geçtiğimiz yıl 3 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenen YAŞ toplantısında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirilmişti.

Yeni Genelkurmay başkanı kim oldu

Ayrıca Şûra'da 32 general ve amiralin terfi ettirilmesine, 29 generalin görev süresinin uzatılmasına karar verildi. Bunun yanı sıra 478 albayın da görev süresi 2 yıl süreyle uzatıldı. Bu son atama ve terfilerle birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki general ve amiral sayısı 332'ye yükseldi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, alınan kararların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal yapısını daha da güçlendirmesi hedeflendiği ifade edildi.