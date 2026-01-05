Haberler

Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı
Eskişehir'de yarış yapan 2 araçtan biri, tramvaydan inen yolculara çarptı. Cinayet gibi kazada 3 yaya olay yerinde hayatını kaybederken, aracını bırakıp kaçan şüpheli Muhammed D. ve beraberindekiler gözaltına alındı.

  • Eskişehir'de 2 aracın yarıştığı sırada 3 yaya hayatını kaybetti.
  • Kazaya karışan Muhammed D. ve 5 kişi daha gözaltına alındı.
  • Kazada ölen yayalar Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı (21) olarak belirlendi.

Eskişehir'de 2 aracın yarıştığı anda 3 yayaya çarpan ve onları hayattan kopardıktan sonra kayıplara karışan Muhammed D. ve beraberindekiler gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Muhammed D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil, tramvaydan inen Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı (21)'ya çarpmıştı. Kazada yaya 3 kişinin de olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine yaklaşık 1 kilometre uzakta araç terk edilmiş halde buldu.

YARIŞ YAPARKEN KAZA GERÇEKLEŞTİ

Ekiplerin başlattığı çalışmalarda, Muhammed D. idaresindeki otomobil ile başka bir aracın yarıştığı ve bahse konu sürücünün aracı geçmek için otomobiliyle tramvay yoluna girdiği öğrenildi. Kazanın ardından Muhammed D.'nin kendi otomobilini yol kenarında bıraktığı ve başka bir araca binerek kaçtığı belirlendi.

HEPSİ TEKER TEKER GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından yapılan çalışmalardan 71 Evler Nahallesi'nde bir evde olduğu belirlenen sürücü, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler tarafından gözaltına alındı. Kazada Muhammed D.'nin kullandığı araçta bulunan Fırat D., Emin D., Volkan Ş. ile yarıştığı araçta bulunan Sefa A. ve Musa Can A. da gözaltına alındı.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

3 kişininim ölümüne neden olan Muhammed D., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıGazze:

Deprem olsun

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme69
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSimu:

tramvayın durağı yok mu yola mı indiriyor yolcuları

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme73
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdal Demirtürk:

ceviz ye

yanıt9
yanıt0
Haber Yorumlarısuat kılıç:

haberi tekrar oku, katil sürücü aracıyla tramvay yoluna girdi yazıyor, sen haberi değil ilkokulu tekrar oku.

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıKara:

Bu katile ağırlaştırılmış muebbet verilmesi lazım ama memlekette adalet yokki 3 ay sonra yarışa devam eder yazık Allah rahmet eylesin eskisehirliyim bukadar kötü tramvay düzeni sistemi olamaz . Acilen tramvay yollarina duraklarin yakinlarina küçük kapanlar yapilmasi lazım bu kaçıncı cinayet

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmed Ok:

Sürücü 3 kişiyi biçmiş, bir de kaçıyor.

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpaşa ultrAslan:

Adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı???

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

