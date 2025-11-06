Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci için beklenen ara tatil yarın başlıyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, toplamda 9 gün sürecek olan tatil dönemine girecek. Yarın okullar tatil mi, son dakika?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLINE YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ara tatil sürecinde öğretmenler için düzenlenecek mesleki gelişim seminerleri bu yıl da çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek. Böylece öğretmenler, görev yaptıkları illerde kalmadan seminer çalışmalarına uzaktan erişimle katılabilecek.

İLK ARA TATİL TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, bu yılın ilk ara tatili 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarının da tatil süresine dahil edilmesiyle birlikte öğrenciler toplamda 9 gün boyunca dinlenme fırsatı bulacak.

YARIYIL TATİLİ TARİHİ

Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak. Bu dönemde öğrenciler ikinci yarıyıl öncesinde uzun bir mola vererek dinlenme imkânı elde edecek.

EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

• Birinci Dönem Ara Tatili: 10 - 14 Kasım 2025

• Yarıyıl (Sömestr) Tatili: 19 - 30 Ocak 2026

• İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026

• İkinci Dönem Ara Tatili: 16 - 20 Mart 2026

• Okulların Kapanışı: 19 Haziran 2026

7 Kasım Cuma okullarda eğitime devam edilecek.