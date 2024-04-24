Yarın okullar tatil mi? 25 Nisan okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi?

Yarın okullar tatil mi? Sorusu, havaların ısınması ve Bu süre zarfında kalan gün sayısı araştırılıyor. Yarın okullar tatil mi? sorusu, her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de öğrencilerin gündeminde yer almakta ve merak edilmekte. Öğrenciler ve veliler, kış tatilinin başlangıç tarihini dört gözle beklerken, resmi takvime göre bu tarih belirlenmiş oldu. Peki, Yarın okullar tatil mi? 25 Nisan Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre; 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır ve resmi tatildir. Fakat 25 Nisan Perşembe günü resmi tatil değildir. Buna göre 25 Nisan Perşembe günü okullar tatil değildir. Okullar olağan şekilde işleyişine devam edecektir. Ayrıca hava durumu ile ilişkili olarak Valilikler tarafından okullar tatil edileceği yönünde bir duyuru yapılmamıştır. Buna göre 25 Nisan Perşembe tarihinde okullar tatil değildir.