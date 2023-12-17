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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 ARALIK okullar tatil edildi mi, yarım gün mü? Bugün okul var mı, yok mu?

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"Yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar neticesinde 18 Aralık okullar tatil mi 2023 istanbul? Yarın okullar tatil mi? 18 ARALIK okullar tatil edildi mi, yarım gün mü? Bugün okul var mı, yok mu? Araştırıldı. İşte detaylar…

18 Aralık Pazartesi okulların tatil olup olmadığı binlerce veli ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. Ülke genelinde etkisini gösteren sağanak ve kar yağışlı hava sebebiyle öğrencilerin gözü valilikten gelecek son dakikaya açıklamalarına çevrildi. Peki, Yarın okullar tatil mi? 18 ARALIK okullar tatil edildi mi, yarım gün mü? Bugün okul var mı, yok mu? Detaylar haberimizdedir…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin geneli parçalı ve çok bulutlu bir hava ile karşı karşıya. Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri haricinde yağış bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışlar, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar halini alacak. Konuyla ilgili gelecek olan bir son dakika açıklaması haberimizde paylaşılacaktır.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 ARALIK okullar tatil edildi mi, yarım gün mü? Bugün okul var mı, yok mu?

18 ARALIK OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Bu akşam ilk saatlerde Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli yağmur, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis oluşabilir. Yarın, 18 Aralık, okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelecek olan bir son dakika açıklaması haberimizde paylaşılacaktır.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 ARALIK okullar tatil edildi mi, yarım gün mü? Bugün okul var mı, yok mu?

METEOROLOJİ UYARDI: DENİZLERİMİZDE FIRTINA BEKLENİYOR!

Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın (Pazar) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 ARALIK okullar tatil edildi mi, yarım gün mü? Bugün okul var mı, yok mu?

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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