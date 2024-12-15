Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ile Etiyopya arasındaki krizi 7 saatte bitirdik
Erdoğan, Ankara'nın çözdüğü krizin perde arkasını anlattı
Esad'ı yıllarca ayakta tutan zehir merkezi ilk kez görüntülendi
Esad'ı yıllarca ayakta tutan merkez ilk kez görüntülendi
İsrail, Suriye'de yerleşimci planını onayladı
İsrail, Suriye'yi bitirecek skandal planı onayladı
Gençlerle buluşan Erdoğan salona gelirken çalınan şarkı bir hayli manidar
Erdoğan salona girerken çalan şarkı bir hayli manidar

Yarın okullar tatil mi? 16 Aralık Pazartesi okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)?

Yarın okullar tatil mi? 16 Aralık Pazartesi okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yarın okullar tatil mi? 16 Aralık Pazartesi okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)?

Havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla beraber birçok kişi yarın 16 Aralık Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Yarın okullar tatil mi? 16 Aralık Pazartesi okul yok mu

Yurdu etkisi altına yağış nedeniyle öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 16 Aralık Pazartesi okul yok mu?

METEOROLOJİ UYARDI

Marmara Bölgesinde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Marmara Bölgesinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların; 15.12.2024 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kıyı Ege'de Beklenen Kuvvetli Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (15.12.2024 Pazar) İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

OKULLAR TATİL Mİ

Okullar tatil olup olmadığına yönelik henüz resmi açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Tehditler savuran tribün liderine yaptığına bakın
img

"Zorunlu 12 yıl eğitimi kaldırın" dedi, yeni formülü açıkladı
img

Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partililer Meclis'te Türk askerini 'işgalci' olmakla suçladı
DEM Partililer'den Türk askerine skandal suçlama
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Kadıköy'de 3-1 yendi
Kanarya krizden çıktı
Saadet Partili Karaman: Zorunlu 12 yıllık eğitim kaldırılmalı
"Zorunlu 12 yıl eğitimi kaldırın" dedi, yeni formülü açıkladı
Fenerbahçe, kulübü tehdit eden tribün liderinin kombinesini iptal etti
Tehditler savuran tribün liderine yaptığına bakın
Esad'ı gönderen liderin sözleri, Barzani'yi sevindirdi
Esad'ı gönderen liderin sözleri, Barzani'yi sevindirdi
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek

Son Dakika Haberleri

Çankırı okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Çankırı'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Ankara okullar tatil mi? SON DAKİKA 16 Aralık Pazartesi Ankara'da okul yok mu? Ne idüğü belirsiz nasıl yazılır? Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin TDK sözlüğüne göre doğru yazılışı hangisidir? Evliya Çelebi Seyahatname'de en fazla hangi yiyecekten bahsedilmiştir. Marianna Yerasimosu'un yaptığı araştırmaya göre Evliya Çelebi'nin 10 ciltlik Seyahatname'sinde en fazla hangi yiyecek çeşidinden bahsedilmiştir. AVS Benfica CANLI İZLE şifresiz! Serie Milan Genoa maçı hangi kanalda, neden yayınlanmıyor? "Cerrah" kelimesinin kökeni olan Arapça "caraha" ifadesi ne anlama gelir? Birleşmiş Milletlerin ana dilleri nelerdir? Hangisi Birleşmiş Milletlerin 6 resmi dilinden biri değildir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.