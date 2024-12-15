Yarın okullar tatil mi? 16 Aralık Pazartesi okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)?

Havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla beraber birçok kişi yarın 16 Aralık Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Yarın okullar tatil mi? 16 Aralık Pazartesi okul yok mu

Yurdu etkisi altına yağış nedeniyle öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 16 Aralık Pazartesi okul yok mu?

METEOROLOJİ UYARDI

Marmara Bölgesinde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Marmara Bölgesinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların; 15.12.2024 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kıyı Ege'de Beklenen Kuvvetli Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (15.12.2024 Pazar) İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

OKULLAR TATİL Mİ

Okullar tatil olup olmadığına yönelik henüz resmi açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.