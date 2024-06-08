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Yarın ne sınavı var? 9 Haziran Yarın hangi sınavlar, hangi ÖSYM sınavı var?

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Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Yarın ne sınavı var? Yarın hangi sınavlar, hangi ÖSYM sınavı var?

Yarın ne sınavı var? Sorusu, özellikle 9 Haziran tarihinin gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Hafta sonu hangi sınav var? 9 Haziran'da hangi sınav, ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Yarın ne sınavı var? Yarın hangi sınavlar, hangi ÖSYM sınavı var?

YARIN NE SINAVI VAR?

9 Haziran Pazar 2024'te yapılacak YKS 2. Oturum ( Ayt ) için geri sayım başladı! Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylar 180 dakika boyunca ter dökecekler. Yoğun bir maratonun ardından saat 13.15'te sona erecek olan sınav, öğrencilerin geleceklerini belirlemede önemli bir adım olacak.

TYT Mİ DAHA ÖNEMLİ AYT Mİ?

Tyt, üniversite okumak isteyen herkesin katılması gereken temel bir sınavdır ve bu sınavda Türkçe ve Matematik dersleri ağırlıklı olarak değerlendirilir. TYT puanı ile iki yıllık ön lisans programlarına yerleşmek mümkündür. Dört yıllık lisans programlarını tercih etmek isteyen öğrenciler için ise AYT zorunludur ve bu sınavın puan katsayısı daha yüksek öneme sahiptir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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