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YARIN KADiR GECESİ Mİ? Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

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Kadir Gecesi ne zaman ve Kadir Gecesi hangi güne denk geldiği araştırılırken yarın Kadir Gecesi mi merak ediliyor. Kadir Gecesi'nin fazileti hakkında hadisler gündeme gelirken, ibadet etmek isteyen vatandaşlar Kadir Gecesinde okunacak duaları araştırıyor. Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu ve hangi güne denk geldiği sorgulanıyor. Peki, Yarın Kadir Gecesi mi? Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

YARIN KADİR GECESİ Mİ?

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilen özel bir gecedir. Bu mübarek gece, Ramazan ayının 27. gecesi olan 5 Nisan'a denk geliyor.

YARIN KADiR GECESİ Mİ? Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

KADİR GECESİNDE HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

YARIN KADiR GECESİ Mİ? Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 dini günler takvimine göre, Kadir Gecesi bu yıl 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk gelmekte.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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