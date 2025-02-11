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Yarın İstanbul'da okullar tatil mi (VALİLİK AÇIKLAMASI – SON DAKİKA)?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir devam eden uyarıları sonrası İstanbul'da kar yağışı dün geceden itibaren etkisini göstermeye başladı. Yarın İstanbul'da okullar tatil mi (VALİLİK AÇIKLAMASI – SON DAKİKA)?

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle 9 ilçede okullar tatil edilirken gözler, kent genelinde okulların tatil olup olmayacağına ve İstanbul Valiliği'ne çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un kuzeybatısında bu akşam saat 18.00'den itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Yarın İstanbul'da okullar tatil mi (VALİLİK AÇIKLAMASI – SON DAKİKA)?

METEOROLOJİ SAAT VERDİ

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü şehrin kuzeybatısında saat 18.00 itibarıyla yağışların çok daha yoğun şekilde gerçekleşeceğini kaydetti.

9 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sabah saatlerinde lapa lapa yağan kar çok sayıda yolu ulaşıma kapatırken, yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul'da Küçükçekmece, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Sultangazi, Beykoz, Başakşehir, Avcılar, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde okullar tatil edildi.

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi (VALİLİK AÇIKLAMASI – SON DAKİKA)?

12 ŞUBAT ÇARŞAMBA İSTANBUL'DAOKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valisi Davut Gül böyle açıkladı;

İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir.

Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.

Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır.

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi (VALİLİK AÇIKLAMASI – SON DAKİKA)?

SİBİRYA SOĞUKLARI İSTANBUL'U ETKİSİ ALTINA ALACAK

Meteoroloji uzmanlarına göre, İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının 3 ila 6°C arasında değişmesi ve gece saatlerinde don ile buzlanma riskinin artması bekleniyor.

Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) verilerine göre, hava sıcaklıklarının Şubat ayı ortalamasının 3 ila 6°C altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi (VALİLİK AÇIKLAMASI – SON DAKİKA)?

METEOROLOJİ SAAT VERDİ: BU KEZ ÇOK KUVVETLİ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki kar yağışı için yeni bir uyarıda bulundu. İstanbul'un kuzeybatısı için yayımlanan uyarıda, bu akşam saat 18.00'den yarın akşam saat 18.00'e kadar yerel olarak kuvvetli kar yağışı görüleceği ifade edildi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 cm, yükseklerinde 15 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı" denildi.

MESAİ ÇIKIŞI TRAFİK YOĞUNLUĞU BEKLENİYOR

Megakenti esir alan kar yağışı sonrası kent genelinde trafik yoğunluğu bekleniyor. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yoğunluk İBB verilerine göre yüzde 71'i görmüştü.

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi (VALİLİK AÇIKLAMASI – SON DAKİKA)?

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Yağış nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan uçuşların yüzde 5'i iptal edildi. Ayrıca, yarın yapılması beklenen uçuşların da yüzde 10'unun iptal edileceği açıklandı.

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi (VALİLİK AÇIKLAMASI – SON DAKİKA)?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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