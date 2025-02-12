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Yarın İstanbul'da okullar tatil mi 13 Şubat Perşembe (VALİLİK AÇIKLAMASI – SON DAKİKA)?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir devam eden uyarıları sonrası İstanbul'da kar yağışı dün geceden itibaren etkisini göstermeye başladı. Yarın İstanbul'da okullar tatil mi (VALİLİK AÇIKLAMASI – SON DAKİKA)?

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle dün 9 ilçede okullar tatil edilirken gözler, kent genelinde okulların tatil olup olmayacağına ve İstanbul Valiliği'ne çevrildi, Yarın İstanbul'da okullar tatil mi (VALİLİK AÇIKLAMASI – SON DAKİKA)?

METEOORLOJİ UYARDI

Doğu Anadolu'nun Batısında Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

13.02.2025 Perşembe günü Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'ın kuzeyinde beklenen kar yağışlarının kuvvetli (mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave), yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 cm ve üzeri ilave) olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı 13.02.2025 06.00-14.02.2025 06.00
İç Anadolu'nun Doğusunda Beklenen Kuvvetli Kar Yağışlarına Dikkat!

13.02.2025 Perşembe günü Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Aksaray'ın doğusunda beklenen kar yağışlarının kuvvetli (halihazırdaki kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave kar) olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı
13.02.2025 00.00-13.02.2025 21.00
Denizlerimizde (Batı Akdeniz(Antalya Körfezi)) Fırtına Bekleniyor!

Batı Akdeniz'de(Antalya Körfezi) rüzgarın, yarın(Perşembe) günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı
13.02.2025 00.00-13.02.2025 17.00

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliğinden henüz 13 Şubat Perşembe gününe ilişkin tatil duyurusu yapılmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi 13 Şubat Perşembe (VALİLİK AÇIKLAMASI – SON DAKİKA)?

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi 13 Şubat Perşembe (VALİLİK AÇIKLAMASI – SON DAKİKA)?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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