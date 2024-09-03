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Yarın hakim karşısına çıkacaklar! Dilan Polat, duruşma öncesi soluğu Engin Polat'ın yanında aldı

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Kara para aklama suçlamasıyla dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 kişi, yarın hakim karşısına çıkacak. İki hafta önce tahliye edilen Dilan Polat, duruşma öncesinde eşini ziyaret etti. Dilan Polat, ziyaret sonrasında herhangi bir açıklama yapmadan koruması eşliğinde cezaevinden ayrıldı.

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 kişi yarın hakim karşısına çıkacak. 2 hafta önce tahliye edilen Dilan Polat ise duruşma öncesi eşini görmeye gitti.

AĞZINI BIÇAK AÇMADI

Kayınvalide Şükran Polat, kızı, oğlu ve görümcesi Kübra Mert ile Çorlu Cezaevine giden Dilan Polat, korumalar eşliğinde yürüdü. Tahliye olduktan sonra eşi tarafından "Konuşmayacaksın, telefon kullanmayacaksın" diyerek uyarılan Dilan Polat, ziyaret sonrası cezaevinden çıkıp araca binerken tek kelime etmedi. Kızının elini sıkıca tutan Dilan Polat, koruması tarafından aracına bindirilerek uzaklaştı.

Yarın hakim karşısına çıkacaklar! Dilan Polat, duruşma öncesi soluğu Engin Polat'ın yanında aldı

YARIN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık yarın Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.

PARANIN BAŞKA HESABA AKTARILDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan ön inceleme raporunda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti. Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı tespit edilmişti.

Yarın hakim karşısına çıkacaklar! Dilan Polat, duruşma öncesi soluğu Engin Polat'ın yanında aldı

40'AR YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ve Engin Polat hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından toplamda 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Soruşturma kapsamında 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.

Yarın hakim karşısına çıkacaklar! Dilan Polat, duruşma öncesi soluğu Engin Polat'ın yanında aldı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Hukuk

Engin Polat Dilan Polat Magazin Hakim Hukuk Suç

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