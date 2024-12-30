Üye Girişi
Haberler
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
CHP'li Karatepe'den zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken paylaşım
Cezası tartışılan Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken paylaşım
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri

Yarın (31 Aralık) AVM'ler açık mı? 1 Ocak Çarşamba günü AVM kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Yarın (31 Aralık) AVM'ler açık mı? 1 Ocak Çarşamba günü AVM kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yarın (31 Aralık) AVM'ler açık mı? Yılbaşı döneminde AVM'lerin çalışma saatleri merak konusu oldu. Yeni yılın hafta içine denk gelmesi nedeniyle 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde AVM'lerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 1 Ocak Çarşamba günü AVM kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Yılbaşında alışveriş yapmak isteyenler, "31 Aralık AVM'ler açık mı? 1 Ocak Çarşamba günü AVM'ler saat kaça kadar açık?" sorularına yanıt arıyor. 31 Aralık 2024'te AVM'ler açık mı? 1 Ocak 2025 yılbaşında AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Detaylar haberimizdedir…

YARIN (31 ARALIK) AVM'LER AÇIK MI?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre, 1 Ocak resmi tatil olarak kabul edilirken, 31 Aralık resmi tatil kapsamında değildir. Bu nedenle, 31 Aralık'ta AVM'ler açık olacak ve normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecektir.

Yarın (31 Aralık) AVM'ler açık mı? 1 Ocak Çarşamba günü AVM kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

1 OCAK 2025 TARİHİNDE AVM'LER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

AVM'ler resmi tatiller, bayramlar ve hafta sonlarında hizmet vermeye devam etmektedir. Bu doğrultuda, 1 Ocak yılbaşında AVM'ler açık olacak. Ancak normal çalışma saatleri 10:00-22:00 olan AVM'lerde, resmi tatillerde saat değişikliği yaşanabilir. Özellikle 1 Ocak'ta AVM'lerin genellikle daha geç açıldığı bilinmektedir. Herhangi bir mağduriyet yaşamamak için gitmeyi planladığınız AVM'nin iletişim numarasından çalışma saatlerini öğrenmeniz önerilir.

Yarın (31 Aralık) AVM'ler açık mı? 1 Ocak Çarşamba günü AVM kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Evlenememesinden Icardi'yi sorumlu tuttu
img

Esma Esad ölüme terk edildi
img

Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
Narin Güran'ın dava sürecinde neler oldu?
Narin Güran'ın dava sürecinde neler oldu?
İngilizler, yaşama şansı yüzde 50 olan Esma Esad'ı ölüme terk etti
Esma Esad ölüme terk edildi
Bennu Gerede'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek
"En büyük hayalim sevişirken ölmek"
Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da sapkın parti evine operasyon
Rusya'dan dikkat çeken açıklama: İktidar değişiminin nedeni Esad'ın sorunları çözememesi
Rusya'dan Esad'ı kaçtığına pişman edecek açıklama

Son Dakika Haberleri

CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Aralık günün maçları nereden izlenir? 31 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Kova, Terazi, Aslan burcu yorumu! 31 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beta kuşağı nedir? Beta Kuşağı hangi yılları kapsıyor, özellikleri nelerdir? Yarın (31 Aralık) AVM'ler açık mı? 1 Ocak Çarşamba günü AVM kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? X,Y,Z Kuşağı hangi yılları kapsıyor? Kuşakların özellikleri nelerdir, kimlerden oluşur? Bennu Gerede kimdir? Bennu Gerede kaç yaşında ve nereli? Milli Piyango Yılbaşı çekilişi ne zaman? 31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı çekilişi nerede yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti Nilay ölüyor mu? Nilay Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 30 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? GELİNİM MUTFAKTA 30 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 30 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef 30 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.