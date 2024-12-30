Yarın (31 Aralık) AVM'ler açık mı? 1 Ocak Çarşamba günü AVM kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?
Yarın (31 Aralık) AVM'ler açık mı? Yılbaşı döneminde AVM'lerin çalışma saatleri merak konusu oldu. Yeni yılın hafta içine denk gelmesi nedeniyle 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde AVM'lerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 1 Ocak Çarşamba günü AVM kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?
Yılbaşında alışveriş yapmak isteyenler, "31 Aralık AVM'ler açık mı? 1 Ocak Çarşamba günü AVM'ler saat kaça kadar açık?" sorularına yanıt arıyor. 31 Aralık 2024'te AVM'ler açık mı? 1 Ocak 2025 yılbaşında AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Detaylar haberimizdedir…
YARIN (31 ARALIK) AVM'LER AÇIK MI?
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre, 1 Ocak resmi tatil olarak kabul edilirken, 31 Aralık resmi tatil kapsamında değildir. Bu nedenle, 31 Aralık'ta AVM'ler açık olacak ve normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecektir.
1 OCAK 2025 TARİHİNDE AVM'LER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
AVM'ler resmi tatiller, bayramlar ve hafta sonlarında hizmet vermeye devam etmektedir. Bu doğrultuda, 1 Ocak yılbaşında AVM'ler açık olacak. Ancak normal çalışma saatleri 10:00-22:00 olan AVM'lerde, resmi tatillerde saat değişikliği yaşanabilir. Özellikle 1 Ocak'ta AVM'lerin genellikle daha geç açıldığı bilinmektedir. Herhangi bir mağduriyet yaşamamak için gitmeyi planladığınız AVM'nin iletişim numarasından çalışma saatlerini öğrenmeniz önerilir.