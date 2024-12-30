Yarın (31 Aralık) AVM'ler açık mı? 1 Ocak Çarşamba günü AVM kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Yılbaşında alışveriş yapmak isteyenler, "31 Aralık AVM'ler açık mı? 1 Ocak Çarşamba günü AVM'ler saat kaça kadar açık?" sorularına yanıt arıyor. 31 Aralık 2024'te AVM'ler açık mı? 1 Ocak 2025 yılbaşında AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Detaylar haberimizdedir…

YARIN (31 ARALIK) AVM'LER AÇIK MI?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre, 1 Ocak resmi tatil olarak kabul edilirken, 31 Aralık resmi tatil kapsamında değildir. Bu nedenle, 31 Aralık'ta AVM'ler açık olacak ve normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecektir.

1 OCAK 2025 TARİHİNDE AVM'LER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

AVM'ler resmi tatiller, bayramlar ve hafta sonlarında hizmet vermeye devam etmektedir. Bu doğrultuda, 1 Ocak yılbaşında AVM'ler açık olacak. Ancak normal çalışma saatleri 10:00-22:00 olan AVM'lerde, resmi tatillerde saat değişikliği yaşanabilir. Özellikle 1 Ocak'ta AVM'lerin genellikle daha geç açıldığı bilinmektedir. Herhangi bir mağduriyet yaşamamak için gitmeyi planladığınız AVM'nin iletişim numarasından çalışma saatlerini öğrenmeniz önerilir.