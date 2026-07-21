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Yarı çıplak halde kapı önündeki sütleri çaldı! Kameralara yakalandı

Yarı çıplak halde kapı önündeki sütleri çaldı! Kameralara yakalandı Haber Videosunu İzle
Yarı çıplak halde kapı önündeki sütleri çaldı! Kameralara yakalandı
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İngiltere’nin West Midlands bölgesinde yarı çıplak halde bir evin kapısına yaklaşan kadın, teslim edilen iki şişe sütü alarak uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından ev sahibi bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

  • İngiltere'nin Bearwood bölgesinde yarı çıplak bir kadın, bir evin kapısına bırakılan iki şişe sütü çaldı.
  • Olay 17 Temmuz sabahı güvenlik kamerasına yansıdı.
  • West Midlands Polisi süt hırsızlığı ihbarı aldı ve soruşturma başlattı.

İngiltere’nin West Midlands bölgesindeki Bearwood’da yaşanan ilginç hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Yarı çıplak halde bir evin kapısına gelen kadın, kapı önüne bırakılan iki şişe sütü alarak uzaklaştı.

17 Temmuz sabahı saatlerinde kaydedilen görüntülerde, siyah iç çamaşırı, kısa bir üst ve terlik giyen kadının başka birinin kapısına bırakılan süt şişelerini aldığı görüldü. Sabah süt teslimatını bulamayan ev sahibi kamera görüntülerini inceleyince hırsızlığı fark etti.

İki küçük çocukları bulunduğunu belirten ev sahibi, yaşanan olay nedeniyle üzüldüklerini ancak sütleri alan kişinin gerçekten ihtiyaç sahibi olmasını umduklarını söyledi. Ev sahibi ayrıca son dönemde bölgede benzer süt hırsızlıklarının da yaşandığını ifade etti.

Güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olay kısa sürede gündem oldu. West Midlands Polisi ise 17 Temmuz'da süt hırsızlığı ihbarı aldıklarını doğrulayarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, şüphelinin henüz tespit edilemediğini bildirirken, olayla ilgili bilgi sahibi olanlardan kendileriyle iletişime geçmelerini istedi.

Kaynak: Haberler.com
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