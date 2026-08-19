Yargıtay'dan Emekli Aylığı Kararı: Geç Ödemelere Faiz Şart

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Yargıtay'ın, SGK'nın gecikme veya hatalı işlem nedeniyle ödemediği ya da geç ödediği emekli aylıklarının faiziyle birlikte ödenmesi gerektiğine dair hükmüyle ilgili detayları aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi