Yargıtay'dan Emekli Aylığı Kararı: Geç Ödemelere Faiz Şart
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Yargıtay'ın, SGK'nın gecikme veya hatalı işlem nedeniyle ödemediği ya da geç ödediği emekli aylıklarının faiziyle birlikte ödenmesi gerektiğine dair hükmünü detaylarıyla aktardı.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Yargıtay'ın, SGK'nın gecikme veya hatalı işlem nedeniyle ödemediği ya da geç ödediği emekli aylıklarının faiziyle birlikte ödenmesi gerektiğine dair hükmüyle ilgili detayları aktardı.
Kaynak: Haber Merkezi