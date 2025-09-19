Haberler

Yargıtay'dan kiracılar ve ev sahiplerini ilgilendiren emsal karar

Yargıtay, kira sözleşmesi süresi dolmadan evi erken tahliye eden kiracıların, evin benzer koşullarda yeniden kiraya verilmesine kadar kira ve aidat ödemeye devam etmekle yükümlü olduğuna hükmetti. Sözleşmedeki "3 ay önceden ihbar" şartının ise sadece kira süresi tamamlandıktan sonra fesihlerde geçerli olduğunu belirten karar, kiracılar için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Yargıtay, hem ev sahiplerini hem de kiracıları oldukça yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı.

SÖZLEŞME SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN EVİ BOŞALTTI

Bir Kiracı, kira sözleşmesinde belirtilen 2 yıllık sürenin tamamlanmasından önce evi boşalttı. Ev sahibi, kira ve aidat bedellerinin tahsili için mahkemeye başvurdu. İlk derece mahkemesi, sözleşmede geçen '3 ay önceden ihbar' maddesine dayanarak davayı kısmen kabul etti. Ancak ev sahibi kararı temyiz edince dosya Yargıtay'a taşındı.

YENİDEN KİRAYA VERİLENE KADAR KİRA VE AİDAT ÖDEMEYE DEVAM EDECEK

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi kararında, kiracının kira süresi sona ermeden evi tahliye etmesini 'erken tahliye' olarak nitelendirdi. Buna göre, kiracı ev benzer koşullarda yeniden kiraya verilene kadar kira ve aidat ödemekle yükümlü tutuldu. Kararda ayrıca, sözleşmedeki '3 ay önceden ihbar' koşulunun sadece kira süresi tamamlandıktan sonra sözleşmenin feshi durumlarında geçerli olduğu; kira süresi dolmadan yapılan tahliyelerde ise bu şartın uygulanmayacağı ifade edildi.

EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYOR

Hukuk uzmanları, Yargıtay'ın bu kararının önemli bir emsal teşkil ettiğini vurguluyor. Karar, kiracıların kira süresi bitmeden evi boşaltmaları halinde, evin yeni kiracı bulunana kadar kira ve aidat bedellerinden sorumlu tutulacaklarını açıkça ortaya koyuyor. Bu durum, kiracılar için ciddi bir mali yükümlülük anlamına geliyor.

Haberler.com / Umut Halavart - Emlak
