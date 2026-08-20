Haberler

Yargıtay'dan Kiracılara Kritik Karar: Tehditle Fazla Ödenen Kiralar Geri Alınabilecek

Yargıtay'dan Kiracılara Kritik Karar: Tehditle Fazla Ödenen Kiralar Geri Alınabilecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, elektrik kesme ve tahliye tehdidi altında fazla kira ödenmesiyle ilgili davada önemli bir karara imza attı. Daire, fazladan ödenen kiraların geri alınması talebinin sadece 'istirdat' olarak değerlendirilmesinin mahkemenin yetkisini sınırlamayacağını, bu ödemelerin sebepsiz zenginleşme kapsamında ele alınması gerektiğini belirterek kiracıların tehdit altında yaptığı fazla ödemeleri geri alabilmesinin önünü açtı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, elektrik kesme ve tahliye tehdidi altında fazla kira ödenmesiyle ilgili açılan davada kritik bir karar verdi. Daire, fazladan ödenen kiraların geri alınması talebinin sadece 'istirdat' olarak değerlendirilmesinin mahkemenin yetkisini sınırlamayacağını belirtti.

Bu ödemelerin sebepsiz zenginleşme kapsamında ele alınması gerektiğine hükmeden Daire, kiracıların tehdit altında yaptığı fazla ödemeleri geri alabilmesinin önünü açtı.

Kaynak: Haber Merkezi
Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık

Netanyahu’dan Türkiye’ye küstah tehdit! O saldırı sözde mesajmış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı

DEM Parti düğmeye bastı! Diyarbakır’da 4 eş başkana uzaklaştırma
Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı

Kanlı baskın! Ekmek yedikleri yerde koca bir aileyi yok etti
Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında

Sınırımızda neler oluyor? İsrail'den gerginliği tırmandıracak hamle
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
34 yıl sonra korkunç keşif! Kayıp dağcıların cesetleri eriyen buzullardan çıktı

34 yıl sonra korkunç keşif! Buzullar eridi, acı gerçek ortaya çıktı

Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu

Kuytulcular operasyonunda bomba detay! Bu yöntemi ilk kez duyacaksınız
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler