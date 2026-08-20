Yargıtay'dan Kiracılara Kritik Karar: Tehditle Fazla Ödenen Kiralar Geri Alınabilecek

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, elektrik kesme ve tahliye tehdidi altında fazla kira ödenmesiyle ilgili açılan davada kritik bir karar verdi. Daire, fazladan ödenen kiraların geri alınması talebinin sadece 'istirdat' olarak değerlendirilmesinin mahkemenin yetkisini sınırlamayacağını belirtti.

Bu ödemelerin sebepsiz zenginleşme kapsamında ele alınması gerektiğine hükmeden Daire, kiracıların tehdit altında yaptığı fazla ödemeleri geri alabilmesinin önünü açtı.

Kaynak: Haber Merkezi