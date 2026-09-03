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Yargıtay'dan EYT mağdurları için emsal karar: Akrabalık tanıklığı geçerli

Yargıtay'dan EYT mağdurları için emsal karar: Akrabalık tanıklığı geçerli
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EYT düzenlemesini kaçıranlar için Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, eksik bildirilen sigorta sürelerinin hizmetten sayılması gerektiğine hükmetti. 1994'te işe başlayan bir işçinin 23 yıllık çalışması, akrabalık bağı nedeniyle reddedilmişti. Yargıtay, akrabalığın tek başına tanıklığı geçersiz kılmayacağını belirterek, işçinin kesintisiz çalıştığını kabul etti. Bu karar, eksik primli veya kayıt dışı çalışanların dava açmasının önünü açıyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) düzenlemesini eksik prim günleri veya bildirilmeyen çalışma süreleri nedeniyle kaçıran binlerce çalışan için emsal teşkil edecek kritik bir hukuki gelişme yaşandı. Sigorta primlerinin eksik yatırılması ya da hiç bildirilmemesi nedeniyle EYT hakkını elde edemeyen çalışanların açtığı hizmet süresi tespit davalarında Yargıtay, ezber bozan bir karara imza attı.

Olay, 1994 yılında bir üretim tesisinde işe başlayan M.D. isimli işçinin 2017 yılında sigortasının yatırılmadığını öğrenmesiyle başladı. Mağduriyet üzerine iş sözleşmesini haklı nedenle fesheden M.D., kıdem ve ihbar tazminatı, ödenmeyen ücretler ve fazla çalışma alacakları için iş mahkemesinde dava açtı. İşveren ise çalışanın resmi bordrolara göre sezonluk görev yaptığını savundu.

Yerel iş mahkemesi, deliller ve tanık ifadeleri doğrultusunda işçinin 1995-2017 tarihleri arasında kesintisiz 23 yıl 2 ay çalıştığına karar verdi. İşverenin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, tanıkların kardeş olması ve SGK kayıtlarının kesintili olmasını gerekçe göstererek ilk derece kararını kaldırdı; çalışma süresini 13 yıl 2 ay olarak yeniden hesapladı. Davacı işçi, bu kararı temyize götürdü.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise Bölge Adliye Mahkemesi kararını bozarak tarihi bir içtihat oluşturdu. Davacının kardeşinin aynı iş yerindeki çalışma geçmişine dikkat çeken Yargıtay, tek başına akrabalık bağının tanıklığı geçersiz kılmayacağını vurguladı. Eksik bildirilen dönemlerin hizmet süresine dahil edilmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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