Yargıtay'dan emsal ehliyet kararı! Ehliyetsiz sürücüler şimdi yandı

Güncelleme:
Yargıtay, ehliyeti olmadan trafik kazasına karışan sürücüleri yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, kazada kusuru bulunmayan bir kişinin ehliyetsiz olmasının, uğradığı maddi zararı talep etmesine engel teşkil etmeyeceğine hükmetti.

  • Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, kazada kusuru olmayan ehliyetsiz sürücünün, aracına zarar veren taraftan tazminat talep edebileceğine karar verdi.
  • Yargıtay, sürücü belgesine sahip olmamanın idari yaptırım gerektirdiğini ancak maddi zararın karşılanmasına engel oluşturmayacağını vurguladı.
  • Karara ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, kazada kusuru olmayan ehliyetsiz sürücünün, aracına zarar veren taraftan tazminat talep edebileceğine karar verdi. Yüksek Mahkeme, sürücü belgesine sahip olmamanın idari yaptırım gerektirdiğini ancak bu durumun maddi zararın karşılanmasına engel oluşturmayacağını vurguladı.

NTV'nin haberine göre; karara ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2023 yılında Denizli'de meydana gelen trafik kazasında, ehliyeti olmayan bir sürücünün kullandığı araca başka bir araç çarptı.

MAHRUMİYET BEDELİ TALEP EDİLDİ

Kaza sonrasında açılan davada aracına çarpılan sürücü; maddi hasar oluştuğunu, aracını kullanamadığı için başka bir araç kiralamak zorunda kaldığını belirterek mahrumiyet bedelinin karşılanmasını talep etti.

Yargılama sürecinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın kendisine ait olduğu, ancak kaza tutanağına farklı bir ismin yazdırıldığı da ortaya çıktı.

Davalı sürücü ise evrakta sahtecilik iddiasına dikkat çekerek davacının ehliyetsiz olduğunu, bu nedenle maddi zarar talebinde bulunamayacağını savundu. Denizli Asliye Hukuk Mahkemesi davayı reddetti. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, kararı kanun yararına temyiz etti.

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımete fatihan:

Haberin başlığı ile haber arasında garip bir tezatlık var!Haberin başlığı şu olacaktı:EHLİYETLİ SÜRÜCÜLER ŞİMDİ YANDI.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGürkan SARIALİOĞLU:

İyi de bu ehliyetsiz sürücü lehine bir karar olmuş. Yani haberden anlaşılan şu ana kadar ehliyetsiz sürücüler ehliyetsiz oldukları için otomatik olarak %100 kusurlu sayılıyorken artık bu durum değişecek, ehliyetsiz sürücü de aracında oluşan zarardan dolayı karşı tarafın normal trafik kurallarına göre kusuru varsa o oranda hasar tazmini talep edebilecek. Farklı anlayan varsa yardımcı olursa yanıtlayarak sevinirim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

