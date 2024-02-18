YARGI İCLAL SAVCI KİM? Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında ve dizileri neler?

Yargı İclal Savcı kimdir? Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında ve dizileri neler? sorularına yanıt aranıyor. Kanal D'nin, Uluslararası Emmy Ödüllü dizisi Yargı'nın oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor. Dizinin bu hafta ekrana gelecek yeni bölümüne ödüllü oyuncu Defne Kayalar dahil oluyor. Yargı İclal Savcı kimdir? Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında ve dizileri neler? Detaylar haberimizdedir...

YARGI İCLAL SAVCI KİMDİR?

Kanal D'nin, Uluslararası Emmy Ödüllü dizisi Yargı'nın oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor. Dizinin bu hafta ekrana gelecek yeni bölümüne ödüllü oyuncu Defne Kayalar dahil oluyor. Kayalar, adliyeye yeni gelen 'İclal Savcı' olarak izleyici karşısına çıkacak.

Geçtiğimiz aylarda Ankara Film Festivali'nde 'Aniden' filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan Kayalar, Yargı dizisinde 'İclal Savcı' karakterine hayat verecek. Ilgaz ile eskiden tanışan İclal Savcı'nın nasıl bir hikaye ile diziye dahil olacağı sorusu bu pazar yayınlanacak yeni bölümde cevap bulacak. Ay Yapım imzalı Yargı dizisi yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.

DEFNE KAYALAR KİMDİR?

Defne Kayalar, Türk oyuncu. 31 Mayıs 1975 tarihinde Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü mezunudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde asistanlık yaptı.

2003 yılında Uğur Yücel birlikte Alacakaranlık dizisini ve 2004 yılında Yazı Tura filminin yapımcılığını üstlendi. 2010 yılında Keskin Bıçak adlı dizide, 2013 yılında 20 Dakika dizisinde rol aldı. 2014 yılında Medcezir dizisinde sezon sonu konuk oyuncu olarak "Sedef Kaya" karakteriyle ekrana dönüş yaptı, bir süre sonra ana karakterlerden biri hâline dönüştü. 2014 yılının Aralık ayında Medcezir dizisinin yönetmeni Ali Bilgin ile evlendi. 2015 yılında yönetmenliğini eşi Ali Bilgin'in üstlendiği Delibal filmiyle beyazperdeye dönüş yaptı.

Filmografisi

1999 Salkım Hanımın Taneleri Artin'in karısı Oyuncu

2004 Yazı Tura - Yapımcı

2015 Delibal Bardaki solist kız Oyuncu

2017 Yol Ayrımı Defne Oyuncu

2019 I Am You Yasmin Oyuncu

Yakında Aniden[8] Reyhan Oyuncu

Televizyon

2003 Alacakaranlık - Yapımcı, Senarist

2010 Keskin Bıçak Burcu Oyuncu

2012 Eve Düşen Yıldırım Oyuncu

Al Yazmalım Suna Oyuncu

2013 20 Dakika Derin Solmaz Oyuncu

2014-2015 Medcezir Sedef Kaya Oyuncu

2017 Bu Şehir Arkandan Gelecek Nesrin Oyuncu

2021 Menajerimi Ara Kendisi Konuk oyuncu

İnternet

2017 Fi Aylin Oyuncu (1. bölüm)

2018 Dip Şengül Oyuncu

Hakan: Muhafız Suzan Bayraktar Oyuncu (1-2. bölüm)

2020 Bir Başkadır Peri Oyuncu

2021 Ayak İşleri Ece Oyuncu

Saklı Beril Oyuncu

2022- Kuş Uçuşu Gül Oyuncu

Yakında Arayış Oyuncu

Tiyatro

