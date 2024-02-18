YARGI İCLAL SAVCI KİM? Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında ve dizileri neler?
Yargı dizisinde İclal Savcı karakterini canlandıran Defne Kayalar'ın kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Defne Kayalar'ın yaşını, oynadığı dizileri ve kariyerine dair detaylar bu yazıda yer alıyor. Yargı İclal Savcı kimdir? Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında ve dizileri neler? soruları gündeme geliyor. Kanal D'nin Uluslararası Emmy Ödüllü dizisi Yargı'ya oyuncu Defne Kayalar dahil oldu. Peki, Yargı İclal Savcı kimdir? Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında ve dizileri neler?
Yargı İclal Savcı kimdir? Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında ve dizileri neler? sorularına yanıt aranıyor. Kanal D'nin, Uluslararası Emmy Ödüllü dizisi Yargı'nın oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor. Dizinin bu hafta ekrana gelecek yeni bölümüne ödüllü oyuncu Defne Kayalar dahil oluyor. Yargı İclal Savcı kimdir? Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında ve dizileri neler? Detaylar haberimizdedir...
YARGI İCLAL SAVCI KİMDİR?
Kanal D'nin, Uluslararası Emmy Ödüllü dizisi Yargı'nın oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor. Dizinin bu hafta ekrana gelecek yeni bölümüne ödüllü oyuncu Defne Kayalar dahil oluyor. Kayalar, adliyeye yeni gelen 'İclal Savcı' olarak izleyici karşısına çıkacak.
Geçtiğimiz aylarda Ankara Film Festivali'nde 'Aniden' filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan Kayalar, Yargı dizisinde 'İclal Savcı' karakterine hayat verecek. Ilgaz ile eskiden tanışan İclal Savcı'nın nasıl bir hikaye ile diziye dahil olacağı sorusu bu pazar yayınlanacak yeni bölümde cevap bulacak. Ay Yapım imzalı Yargı dizisi yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.
DEFNE KAYALAR KİMDİR?
Defne Kayalar, Türk oyuncu. 31 Mayıs 1975 tarihinde Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü mezunudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde asistanlık yaptı.
2003 yılında Uğur Yücel birlikte Alacakaranlık dizisini ve 2004 yılında Yazı Tura filminin yapımcılığını üstlendi. 2010 yılında Keskin Bıçak adlı dizide, 2013 yılında 20 Dakika dizisinde rol aldı. 2014 yılında Medcezir dizisinde sezon sonu konuk oyuncu olarak "Sedef Kaya" karakteriyle ekrana dönüş yaptı, bir süre sonra ana karakterlerden biri hâline dönüştü. 2014 yılının Aralık ayında Medcezir dizisinin yönetmeni Ali Bilgin ile evlendi. 2015 yılında yönetmenliğini eşi Ali Bilgin'in üstlendiği Delibal filmiyle beyazperdeye dönüş yaptı.
Filmografisi
- 1999 Salkım Hanımın Taneleri Artin'in karısı Oyuncu
- 2004 Yazı Tura - Yapımcı
- 2015 Delibal Bardaki solist kız Oyuncu
- 2017 Yol Ayrımı Defne Oyuncu
- 2019 I Am You Yasmin Oyuncu
- Yakında Aniden[8] Reyhan Oyuncu
Televizyon
- 2003 Alacakaranlık - Yapımcı, Senarist
- 2010 Keskin Bıçak Burcu Oyuncu
- 2012 Eve Düşen Yıldırım Oyuncu
- Al Yazmalım Suna Oyuncu
- 2013 20 Dakika Derin Solmaz Oyuncu
- 2014-2015 Medcezir Sedef Kaya Oyuncu
- 2017 Bu Şehir Arkandan Gelecek Nesrin Oyuncu
- 2021 Menajerimi Ara Kendisi Konuk oyuncu
İnternet
- 2017 Fi Aylin Oyuncu (1. bölüm)
- 2018 Dip Şengül Oyuncu
- Hakan: Muhafız Suzan Bayraktar Oyuncu (1-2. bölüm)
- 2020 Bir Başkadır Peri Oyuncu
- 2021 Ayak İşleri Ece Oyuncu
- Saklı Beril Oyuncu
- 2022- Kuş Uçuşu Gül Oyuncu
- Yakında Arayış Oyuncu
Tiyatro
- Yıl Oyun Rol Yazar Yönetmen Yer
- 2012 Babamın Cesetleri Anne
- Berkun Oya
- Krek Tiyatro Topluluğu
- 2018 Dünyada Karşılaşmış Gibi
- Berkun Oya
- 2022 Anne Anne Florian Zeller Onur Ünsal Tiyatro.İN