Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar kimdir?

Nilüfer Tatar kimdir? Yarbay Ali Tatar'ın eşi olan Nilüfer Tatar, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından resmi X (Twitter) hesabından bir paylaşım yaptı. Peki, Nilüfer Tatar kimdir? Detaylar...

NİLÜFER TATAR KİMDİR?

Nilüfer Tatar, FETÖ'nün Ergenokon kumpası sonucu uğradığı haksızlığa dikkat çekmek için hayatına son veren Yarbay Ali Tatar'ın eşidir. Nilüfer Tatar Jeofizik Mühendisidir.

NİLÜFER TATAR NE PAYLAŞTI?

Nilüfer Tatar, FETÖ elebaşının ölümünün ardından resmi hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Ahımız Var…

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı askerine ihanet eden terörist başının ölüm haberini aldık. Ellerinde kan ile bu dünyadan defolup gitti , cehennem ateşi bol olsun."