Yaprak Dökümü oyuncularından kim öldü?

Yaprak Dökümü oyuncularından Bedia Ener Öztep öldü mü? Yaprak Dökümü dizisinin unutulmaz oyuncularından Bedia Ener Öztep, 70 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, oğlu annesinin sosyal medya hesabından "Ben melek oldum" notuyla paylaştı. Bedia Ener Öztep kimdir, kaç yaşında öldü? Detaylar haberimizdedir...

YAPRAK DÖKÜMÜ OYUNCULARINDAN KİM ÖLDÜ?

Oyuncu Bedia Ener Öztep, 70 yaşında hayatını kaybetti. Öztep'in vefat haberini oğlu, annesinin sosyal medya hesabından yaptığı "Ben melek oldum" notuyla duyurdu.

BEDİA ENER ÖZTEP KİMDİR?

Bedia Ener Öztep, 5 Haziran 1954 tarihinde İstanbul'da doğmuş ve Türk tiyatro, sinema ve dizi dünyasının en saygın isimlerinden biri olmuştur. Sanat hayatına 1968 yılında Bakırköy Halkevi'nde adım atan Öztep, 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'na katılarak profesyonel kariyerine başlamıştır. Uzun yıllar boyunca Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları ve Asuman Dabak Tiyatrosu gibi önemli topluluklarda sahne almış, güçlü oyunculuğuyla tiyatro dünyasında derin bir iz bırakmıştır.

Bedia Ener Öztep, tiyatro sahnesindeki başarısının yanı sıra televizyon ve sinema dünyasında da adından söz ettirmiştir. 2006-2010 yılları arasında yayınlanan "Yaprak Dökümü" dizisinde Neyyir Hanım karakterine hayat vererek geniş kitlelerce tanınmıştır. Ayrıca "Dadı," "Menajerimi Ara," "Küçük Kıyamet," ve "Kara Para Aşk" gibi birçok yapımda da yer almıştır. Sadece oyunculuğuyla değil, seslendirme sanatçısı olarak da öne çıkan Ener, Harry Potter serisinde Profesör McGonagall karakterini Türkçe seslendirmiştir. Sanat dünyasında çok yönlü kimliğiyle tanınan Bedia Ener Öztep, Türk sanat tarihinde unutulmaz bir yer edinmiştir.