Dünya Ekonomik Forumu'nun 2025 raporuna dikkat çeken Eğitim Teknolojileri Uzmanı Ebru Karayel Çınar, yapay zekayla birlikte 92 milyon mesleğin kaybolacağını, buna karşılık 170 milyon yeni meslek ortaya çıkacağını söyledi. Çınar'a göre en çok veriye dayanan ve insan inisiyatifinin az olduğu işler risk altında.

Çınar, insanların artık sorunlarını bir aile büyüğüne ya da arkadaşına danışmak yerine yapay zekaya anlattığını söyledi. "O zaman buradaki alarmı, o kullanımla ilgili farkındalığı mutlaka oluşturmalıyız" dedi.

Gençlerin "yapay zeka işimizi elimizden alacak" kaygısıyla ilgili soruya Dünya Ekonomik Forumu'nun 2025 raporuyla yanıt veren Çınar, raporda 170 milyon yeni meslek çıkacağının, 92 milyon meslek ve becerinin ise kaybolacağının öngörüldüğünü anlattı. Aradaki farkın yaklaşık 78 milyon olduğunu hatırlatan Çınar, bu rakamın önemli olduğunu söyledi. Çınar'a göre rapordaki meslekler arasında insani becerilere dayananların yanında teknolojiye dayalı pek çok meslek ve branş da var.

HUKUK VE FİNANSTA DEĞİŞİM

Hangi mesleklerin kaybolacağı sorusuna da değinen Çınar, veriyle işleyen ve insanın inisiyatif kullanmadığı işlerde, özellikle ara kademelerde bu etkinin görüldüğünü söyledi. Hukuk ve finansı örnek veren Çınar, "Datayla, veriyle işlenen şeylerde yapay zeka gerçekten başarılı" dedi. Öte yandan el becerisine dayanan, insanın yaratıcılığına dayanan ve teknolojiyle ilgili pek çok yeni mesleğin doğacağının öngörüldüğünü belirtti.

Söyleşiyi yapan klinik psikolog, mesleklerin bir kısmı ortadan kalksa bile belirli becerilere sahip olanların kalan mesleklerde öne çıkabileceğini söyledi. Çınar da bu görüşe "Kesinlikle" diyerek katıldı.

BECERİLERİN ÖMRÜ 10 YILA İNDİ

Gelecekte hangi becerilerin işe yarayacağı sorusuna Çınar, anne babalarımızın kuşağıyla bir karşılaştırma yaparak başladı. Önceki kuşağın mesleğe aynı beceri setiyle başlayıp aynı meslekte 40 yıl çalışarak emekli olabildiğini hatırlatan Çınar, Harvard Business Review'un bir araştırmasına göre bugün aynı beceriyle aynı meslekte kalma süresinin 10 yıla indiğini söyledi. Çınar, bunun özellikle el becerisi gerektiren ve içinde teknoloji olan teknik meslekler için geçerli olduğunu belirtti.