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Yanan otel kimin? Grand Kartal Otel'in sahibi kim?

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Bolu'da yangın çıkan otelin detayları merak ediliyor. Vatandaşlar, yanan otelin sahibi kim? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Bolu Kartalkaya'da yanan otelin sahibi kimdir, otel kimin? İşte detaylar!

Bolu Kartalkaya yangın otel kimin? Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da Grand Kartal Oteli'nde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Yangında 51 kişinin yaralandığını duyuran Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Yaralılardan birinin durumu ağır, 17'si taburcu edildi" ifadelerini kullandı. Peki, Yanan otel kimin? Grand Kartal Otel'in sahibi kim? Detaylar haberimizde...

YANAN OTEL KİMİN?

Mazhar Murtezaoğlu 1926 yılında Rize'de doğmuştur. 2019 yılında hayatını kaybetmiştir.

Yanan otel kimin? Grand Kartal Otel'in sahibi kim?

GRAND KARTAL OTEL'İN SAHİBİ KİM?

Mazhar Murtezaoğlu, 1974 yılında Kartalkaya Kayak Merkezi'nin temellerini atmasıyla tanınan ve Türk turizm sektörüne önemli katkılar sağlayan bir iş insanıdır.

Yanan otel kimin? Grand Kartal Otel'in sahibi kim?

YANAN OTELDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya yükseldiği açıklandı. Yangında 51 kişinin yaralandığını duyuran Sağlık Bakanı Memişoğlu ise "Yaralılardan birinin durumu ağır, 17'si taburcu edildi" ifadelerini kullandı.

Yanan otel kimin? Grand Kartal Otel'in sahibi kim?

Yanan otel kimin? Grand Kartal Otel'in sahibi kim?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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