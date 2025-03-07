Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını 97. yeni son bölüm full HD canlı yayın izle

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Star Tv kanalında yayınlanan Yalı Çapkını, farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından, Yalı Çapkını yeni bölüm izle! Yalı Çapkını full izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yalı Çapkını 92. bölüm canlı izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ferit, Ayşen'in cinayetiyle ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak için savcıyla iş birliği yapar ve onun yönlendirmesiyle Sadık'ın peşine düşer. Büyükhanım'ın gerçek yüzünü açığa çıkarmak isteyen Ferit, Sadık'ın suçunu itiraf etmesini sağlamaya çalışırken kendisini tehlikeli bir oyunun içinde bulur.

Seyran ve Suna, yaşananlardan dolayı büyük bir endişe içindeyken, Büyükhanım'ın kontrolü tekrar ele almak için attığı adımlar işleri daha da karmaşık hâle getirir. Orhan ve Kazım, Ferit'in gerçek planını çözmeye çalışırken Cengiz'den gelen bilgiler herkesi şoke eder. Seyran, Ferit'in tekrar kendini tehlikeye atmasına öfkelenirken iş hayatında da büyük bir krizle karşı karşıya kalır. Ferit'in adının karıştığı olaylar markalarını olumsuz etkiler ve yatırımcılar projeden çekilmek istediklerini açıklar. Ancak Seyran, şirketi ayakta tutmak ve işleri düzene sokmak için mücadele etmeye kararlıdır.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON BUGÜN VAR MI?

Yalı Çapkını yeni sezonuyla bu akşam 20:00'de STAR TV'de...

Yalı Çapkını 97. bölümü Star TV platformlarından izleyebilirsiniz.