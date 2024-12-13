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Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını 87. yeni son bölüm full HD canlı yayın izle

Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını 87. yeni son bölüm full HD canlı yayın izle
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Yalı Çapkını yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını dizisinin son bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Kullanıcılar tarafından Yalı Çapkını 87. bölümü merak konusu oldu. İşte, Yalı Çapkını 87. bölüm FULL İZLE!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Star Tv kanalında yayınlanan Yalı Çapkını, farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından, Yalı Çapkını yeni bölüm izle! Yalı Çapkını full izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yalı Çapkını 87. bölüm canlı izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ferit ve Seyran ilişkilerinde temiz bir sayfa açmaya çalışır. Ancak tüm yaşananlardan sonra normal bir ilişkinin ikisi için de kolay olmayacağını anlarlar. Suna ve Abidin'den gelen büyük bir haber, herkesi sevince boğarken, çiftin geleceklerine dair olan umutları güçlenir. Kendisi için cesurca bir adım atan Esme, yeni açacağı restoranın heyecanındayken, bu sürpriz haber bazılarının planlarını değiştirir. Yaşadığı şok ve korku ile mücadele etmeye çalışan Gülgün, Orhan'dan destek bulurken, Orhan ise Betül'e dair şüphelerini göz ardı edememeye başlar. Korhanlar yeni projelerindeki başarıyı kutlarken geçmişten gelen beklenmedik bir düşman bu mutluluğa gölge düşürmek için çoktan harekete geçmiştir. Korhanlar bir kez daha tehlike karşısında birlik olmak zorundadır.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON BUGÜN VAR MI?

Yalı Çapkını yeni sezonuyla bu akşam 20:00'de STAR TV'de...

YALI ÇAPKINI 87. BÖLÜM CANLI İZLE !

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Pelin'in hastalık konusunu bildiğini söylemesi Seyran'ı şaşkınlığa uğratırken, bu gelişme ikili arasındaki bir yardımlaşmaya ön ayak olur. Sevdiklerini koruyabilmek için daha güçlü olmaya karar veren Ferit, girdiği bu zorlu yolda en büyük destekçisi Kont Ziya'dan tavsiyeler alır. Ferit, Kont Ziya tarafından bambaşka birine dönüştürülürken, onun hal ve tavırlarındaki bu değişim Seyran'ın hiç hoşuna gitmez ve çareyi Halis Ağa'ya haber vermekte bulur. Ancak bu hamle, Kont Ziya ve Halis Ağa'yı karşı karşıya getirir. Artık bu kötü gidişata dur deme vaktinin geldiğini anlayan Halis Ağa, Korhan Ailesi'nin üzenleri cezalandırmak için kimsenin tahmin edemeyeceği kadar büyük bir planı devreye sokar. Halis Ağa'nın sona sakladığı asıl sürpriz herkesi şok içinde bırakırken, Seyran ölüm ve yaşam arasındaki ince çizginin üzerindedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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