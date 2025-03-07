Yalı Çapkını 97. bölüm tek parça full HD bölüm izle!

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YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ferit, Ayşen'in cinayetiyle ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak için savcıyla iş birliği yapar ve onun yönlendirmesiyle Sadık'ın peşine düşer. Büyükhanım'ın gerçek yüzünü açığa çıkarmak isteyen Ferit, Sadık'ın suçunu itiraf etmesini sağlamaya çalışırken kendisini tehlikeli bir oyunun içinde bulur.

Seyran ve Suna, yaşananlardan dolayı büyük bir endişe içindeyken, Büyükhanım'ın kontrolü tekrar ele almak için attığı adımlar işleri daha da karmaşık hâle getirir. Orhan ve Kazım, Ferit'in gerçek planını çözmeye çalışırken Cengiz'den gelen bilgiler herkesi şoke eder. Seyran, Ferit'in tekrar kendini tehlikeye atmasına öfkelenirken iş hayatında da büyük bir krizle karşı karşıya kalır. Ferit'in adının karıştığı olaylar markalarını olumsuz etkiler ve yatırımcılar projeden çekilmek istediklerini açıklar. Ancak Seyran, şirketi ayakta tutmak ve işleri düzene sokmak için mücadele etmeye kararlıdır.

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON BUGÜN VAR MI?

Yalı Çapkını yeni sezonuyla bu akşam 20:00'de STAR TV'de...

Yalı Çapkını bölümlerini Star TV platformlarından izleyebilirsiniz.