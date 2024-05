YALI ÇAPKINI 70. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! #127916 Yalı Çapkını son bölüm fragman tek parça izle! Seyran ölecek mi?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, seyircisini her cuma ekrana kilitliyor. İlgi çekici konusuyla her hafta yeni bir heyecana yer veren Yalı Çapkını izlenme rekorları kırıyor. Dizinin her yeni bölümü merakla beklenirken, cuma günleri iple çekiliyor. YALI ÇAPKINI 70. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! Yalı Çapkını son bölüm fragman tek parça izle!

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

OYUNCULAR

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Henüz izini bulamadığı düşmanları yüzünden tetikte olan Ferit, hiç beklemediği biri ile karşı karşıya gelir. Oğlunun intikamını almak için planlar yapan Mezide, Ferit üzerinden Gülgün'ü tehdit ederek ondan Hattuç'u getirmesini ister. Doktordan öğrendikleriyle kafası allak bullak olan Seyran bu gelişmenin yarattığı kaygıyı yaşarken, hayatına dair yeni kararlar almayı düşünür.

Onda bir tuhaflık olduğunu fark eden Ferit ise durumu öğrenmeye çalışır. Gülgün'den iyi haberler bekleyen Mezide, hiç ummadığı biriyle yüz yüze gelmenin şokunu yaşar. Seyran'ın içinde olduğu büyük sorunu öğrenen Tarık, ona yardımcı olmak için harekete geçerken, bu karar onu Ferit ile karşı karşıya getirir.

