Yağmur Taktaş'ın mezarı mı açılacak? Yağmur Taktaş neden öldü, ne oldu?

ABD'de hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın ailesinin talebi üzerine mezarı açılıp yeniden otopsi yapılacak. Taktaş'ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia ederek Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi olmuştu. Peki, Yağmur Taktaş'ın mezarı mı açılacak? Yağmur Taktaş neden öldü, ne oldu?

YAĞMUR TAKTAŞ'IN MEZARI MI AÇILACAK?

ABD'de hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın ailesinin talebi üzerine mezarı açılıp yeniden otopsi yapılacak. Bir televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan'da ABD'de fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taktaş'ın cansız bedeni, 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YAĞMUR TAKTAŞ'IN AİLESİ NE DİYOR?

Ailesi, Yağmur Taktaş'ın ölmesinin ardından cinayet şüphesiyle Adana Adliyesi'ne suç duyurusunda bulundu. Taktaş'ın ailesinin yeniden otopsi yapılması için gerekli işlemleri de başlattığı öğrenildi.

Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Avukat Fethi Öksüz, mezarın pazartesi günü açılacağını ve cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaştıklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

"İşte Benim Stilim" isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş (28), 3 Nisan'da ABD'de fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş'ın cansız bedeni, 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.