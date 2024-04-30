Yabani dizisi izleyicileri, merakla beklenen yeni bölüm için hazırlandı ancak 30 Nisan Salı günü dizi Now TV yayın akışında yer almadı. Yabani günü mü değişti, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

YABANİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serhan'ın Neslihan'ı evlilik tuzağına çektiği ortaya çıkınca, Güven kontrolünü kaybeder. Tam da Melek'in anlatacakları yüzünden Yaman artık Serhan'ın tüm foyasını ortaya çıkarmak üzereyken, Güven'in kontrolsüz çıkışı Serhan'a çok ihtiyacı olan bir koz verir. Bedeli ağır olsa da Serhan eline geçen bu yeni kozu sonuna kadar kullanacaktır. Çünkü Şebnem'le kirli sırları çorap söküğü gibi ortaya dökülmeye başlamıştır ve Serhan kendini bu beladan kurtarmak için her şeyi göze almıştır. Ancak tek bir şeye engel olamaz. Çocuklarının her şeyi öğrenmesine!

Rüya sadece dünyaya gelecek kardeşi için bir süre susmaya razıdır. Yaman onun bir şeyler sakladığından emindir artık ama ne olduğunu çözemiyordur. Alaz'la Çağla da Rüya'nın sırrına ortak olunca, işler karışır. Artık sadece sevgilisi değil, kardeşleri de mi Yaman'a yalan söyleyecektir? Alaz babasının onu sürüklediği bu kadere bir kez daha isyan eder. Serhan gibi bir adam olmak, en yakınındakilere tekrar ve tekrar ihanet etmek, en sevdiklerine zarar vermek demektir. Alaz, babasının omuzlarına yüklediği bu ağır mirası nasıl taşıyacağını bilemez. Günün birinde Asi'ye zarar vereceği korkusu, Alaz'a hiç istemediği bazı adımlar attırır.

Artık kime güveneceğini şaşırmış olan Yaman, Elif'in uyarılarını ciddiye almaya başlar. Fakat Elif'in Yaman'a söylenen tüm yalanları ortaya dökme çabası, birinin canının ciddi şekilde yanmasıyla sonuçlanmak üzeredir.

YABANİ GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Yabani'nin günü değişti. Yabani dizisinin yeni günü Cumartesi oldu. Yabani yeni gününde yeni bölümü ile 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü Now ekranlarında olacak.