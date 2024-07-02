Milenyum kuşağı olarak daadlandırılan ve dijital teknolojilerin yaygınlaşması ve internetin ortaya çıkması gibi teknolojik gelişmelerin etkilerini en çok hisseden ve bu teknolojilere en hızlı adapte olan kuşaklardan biri olan Y jenerasyonunu sizler için araştırdık. Y kuşağı hangi yıllara ait, özellikleri neler? Y kuşağı kimler oluyor? Detaylar haberimizdedir...

Y KUŞAĞI HANGİ YILLARA AİT?

Y kuşağı genellikle 1980 ve 1999 yılları arasında doğan bireyleri kapsayan bir kuşak olarak tanımlanır. Bazı verilere göre ise 1979 ve 1999 yılları arasında doğanları da kapsar.

Y KUŞAĞI ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeniliklere açık vetelevizyon ile büyüyen Y kuşağı, Z kuşağından sonra teknolojiye en çok hakim olan jenerasyonlardandır. Y kuşağı, yaşadıkları dönemin teknolojik ve sosyal değişimlerini etkin kullanan, eğitim ve kariyer odaklı, esnek çalışma düzenlerine yatkın ve küresel perspektife sahip bir kuşaktır. Y kuşağı, bireyleri genellikle çok görevli (multitasking) olma yani birden çok görevi aynı anda yapma yeteneğine sahiptirler. Teknolojik gelişmelerin hızına ayak uydurabilme konusunda yeteneklidirler. Y kuşağı, aynı zamanda eğitim ve kariyerlerine önem verirler ve bu konulara yatırım yapmaya isteklidirler. Y kuşağı, esnek çalışma saatleri, iş hayatı ile kişisel yaşam arasında denge kurabilme ve işlerini mobil cihazlar üzerinden yapabilme beklentileri içindedirler. Küreselleşme ve çeşitlilik konularına daha duyarlı olan Y kuşağı,farklı kültürlere, dinlere ve fikirlere açık olma eğilimindedirler. Sürdürülebilirlik konusuna duyarlı Y kuşağının çevre bilinci yüksektir.

Y KUŞAĞI KİMLER OLUYOR?

Doğum yılları genellikle 1980 ile 1999 arasında olan insanlar Y kuşağı olarak adlandırılır. Ancak kuşak tanımlamaları genellikle belirli bir doğum aralığına sıkı sıkıya bağlı olmayabilir ve kültürel, sosyal ve ekonomik faktörlere göre de değişebilir.