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Y kuşağı hangi yıllara ait, özellikleri neler? Y kuşağı kimler oluyor?

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Y kuşağı jenerasyonu olarak da bilinen aynı dönemlerde doğan bireylerin özelliklerine göre verilmesi sonucu oluşur. Bu kuşak, teknolojik gelişmelerin hızına ayak uydurabilme konusunda yetenekli olduğu biliniyor. Peki, Y kuşağında doğanlar kimler, özellikleri neler? Hangi yaş aralığındakilere Y kuşağı deniliyor?

Milenyum kuşağı olarak daadlandırılan ve dijital teknolojilerin yaygınlaşması ve internetin ortaya çıkması gibi teknolojik gelişmelerin etkilerini en çok hisseden ve bu teknolojilere en hızlı adapte olan kuşaklardan biri olan Y jenerasyonunu sizler için araştırdık. Y kuşağı hangi yıllara ait, özellikleri neler? Y kuşağı kimler oluyor? Detaylar haberimizdedir...

Y KUŞAĞI HANGİ YILLARA AİT?

Y kuşağı genellikle 1980 ve 1999 yılları arasında doğan bireyleri kapsayan bir kuşak olarak tanımlanır. Bazı verilere göre ise 1979 ve 1999 yılları arasında doğanları da kapsar.

Y KUŞAĞI ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeniliklere açık vetelevizyon ile büyüyen Y kuşağı, Z kuşağından sonra teknolojiye en çok hakim olan jenerasyonlardandır. Y kuşağı, yaşadıkları dönemin teknolojik ve sosyal değişimlerini etkin kullanan, eğitim ve kariyer odaklı, esnek çalışma düzenlerine yatkın ve küresel perspektife sahip bir kuşaktır. Y kuşağı, bireyleri genellikle çok görevli (multitasking) olma yani birden çok görevi aynı anda yapma yeteneğine sahiptirler. Teknolojik gelişmelerin hızına ayak uydurabilme konusunda yeteneklidirler. Y kuşağı, aynı zamanda eğitim ve kariyerlerine önem verirler ve bu konulara yatırım yapmaya isteklidirler. Y kuşağı, esnek çalışma saatleri, iş hayatı ile kişisel yaşam arasında denge kurabilme ve işlerini mobil cihazlar üzerinden yapabilme beklentileri içindedirler. Küreselleşme ve çeşitlilik konularına daha duyarlı olan Y kuşağı,farklı kültürlere, dinlere ve fikirlere açık olma eğilimindedirler. Sürdürülebilirlik konusuna duyarlı Y kuşağının çevre bilinci yüksektir.

Y kuşağı hangi yıllara ait, özellikleri neler? Y kuşağı kimler oluyor?

Y KUŞAĞI KİMLER OLUYOR?

Doğum yılları genellikle 1980 ile 1999 arasında olan insanlar Y kuşağı olarak adlandırılır. Ancak kuşak tanımlamaları genellikle belirli bir doğum aralığına sıkı sıkıya bağlı olmayabilir ve kültürel, sosyal ve ekonomik faktörlere göre de değişebilir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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