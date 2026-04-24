XPG, Türkiye’de dağıtım ağını genişletiyor
Xtreme Performance Gear (XPG) ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, XPG’nin bilgisayar bileşenleri ve oyun ekipmanları kategorilerindeki seçili ürün gruplarının Türkiye distribütörlüğünü Oksid Bilişim A.Ş. üstlendi. Performans odaklı oyun ve sistem markası XPG, 2008 yılında Tayvan merkezli ADATA çatısı altında kuruldu. Bilgisayar bellekleri, SSD’ler ve çeşitli PC bileşenleri üretimi yapan marka, oyunculara ve profesyonellere hitap ediyor.
Tayvan Mükemmellik Ödülü, Red Dot Tasarım Ödülü, CES İnovasyon Ödülü gibi uluslararası başarılara
sahip olan XPG, kasa, güç kaynağı, soğutma çözümleri, monitör, oyuncu ve ofis koltuklarını bu iş birliği
aracılığıyla kullanıcılarla buluşturmaya başladı. Performans ve tasarımı dengeli sunma yaklaşımıyla
öne çıkan markanın, gelişmiş teknolojileriyle oyun ekosistemine katkı sağlaması hedefleniyor.
Markanın gelişmiş güç yönetimi teknolojileriyle dikkat çeken PSU serilerinin, sistem kararlılığı ve
kullanıcı güvenliği açısından önemli avantajlar sunması bekleniyor.
"İNOVATİF ÜRÜNLERLE BÜYÜMEYİ HEDEFLİYORUZ"
XPG Türkiye Ülke Müdürü İbrahim Yıldırım, “XPG olarak Türkiye pazarında kullanıcı deneyimini ön
planda tutan inovatif ürünlerimizle büyümeyi hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz iş birliği, güç yönetim
teknolojileri ve geniş ürün portföyümüzle donanım yükseltme pazarında birim bazlı payımızı
artırmamız konusunda stratejik bir adım olacak.” dedi. Yıldırım, anlaşmanın Türkiye’deki oyun ve
yüksek performanslı teknoloji pazarında markanın görünürlüğünü artıracağını ve ürünlerin doğru
kitleye ulaştırılmasına katkı sağlayacağını belirtti.
GENİŞ ÜRÜN PORTFÖYÜ İLE KULLANICI ODAKLI YAKLAŞIM
PSU ve kasa ürünlerinde gelişmiş teknolojilerle kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedeflediklerini
aktaran ülke müdürü Yıldırım, soğutma çözümleri, monitör, klavye ve fare ürün gruplarında
performans ve hassasiyet odaklı çözümler sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Oyuncu ve ofis
koltuklarında ise uzun süreli kullanımda konfor ve destek sağlayarak kullanıcı memnuniyetini artırmayı
amaçladıklarını sözlerine ekledi.
XPG İŞ BİRLİĞİYLE ÜRÜN YELPAZESİ GENİŞLİYOR
Oksid Bilişim Marka Müdürü Sercan Şentürk, “Oyun ve yüksek performans odaklı ürünleriyle öne
çıkan XPG ile gerçekleştirilen iş birliği, lider teknoloji sağlayıcısı olma hedefimiz açısından önemli bir
adım.” dedi. Şentürk, bu iş birliğiyle ürün portföyünü genişlettiklerini ve kullanıcılara daha fazla
seçenek sunarak müşteri tabanını büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.
FARKLI KULLANIM SENARYOLARINA ÇÖZÜMLER SUNUYOR
XPG‘nin PC bileşenleri ve oyun ekipmanlarından oluşan ürün ekosistemi, teknoloji ve oyun
meraklılarına sistemlerini tek çatı altında tamamlama imkânı sunuyor. Marka, farklı kullanıcı
ihtiyaçlarına hitap eden ürünleriyle hem performans odaklı sistem kurmak isteyenlere hem de günlük
kullanımda verimlilik arayanlara yönelik çözümler geliştiriyor.