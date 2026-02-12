X'de 137 takipçisi olan parti nasıl yüzde 9 çıktı? Anket şirketinden açıklama var

ORC Araştırma'nın 4-6 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği "Siyasi Partilerin Genel Seçim Oy Potansiyelleri" anketi kamuoyunda tartışma başlattı. Ankette X platformunda 137 takipçisi bulunan Yerli ve Milli Parti'nin oy potansiyeli yüzde 9,8 olarak ölçüldü.

BİRİNCİ SIRADA AK PARTİ VAR

ORC'nin 26 ilde 2 bin 800 katılımcıyla yaptığı araştırmada AK Parti yüzde 44,1 ile ilk sırada yer aldı. CHP'nin oy potansiyeli yüzde 38,9 olarak açıklandı. MHP yüzde 22,7, İYİ Parti yüzde 15,2, DEM Parti yüzde 14,5 ve Zafer Partisi yüzde 12,0 oranında göründü.

YERLİ VE MİLLİ PARTİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmada dikkat çeken başlıklardan biri ise Yerli ve Milli Parti oldu. Ankete göre parti yüzde 9,8 oy potansiyeline ulaştı. Aynı çalışmada Yeniden Refah Partisi'nin oy potansiyeli yüzde 9,6, Saadet Partisi'nin ise yüzde 7,4 olarak paylaşıldı. Böylece Yerli ve Milli Parti, iki partinin de üzerinde konumlandı.

ORC GENEL MÜDÜRÜ PÖSTEKİ'DEN AÇIKLAMA

Tartışma yaratan verilerin ardından ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki açıklama yaptı. Pösteki, yöntemlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu ankette seçmene 'parti isimleri' tek tek okunarak 'oy verebilir misiniz' sorusunu yöneltiyoruz. Partilerin aldığı 'Kesinlikle Oy Veririm ve Oy Verebilirim' yanıtlarının toplamını, oy potansiyelleri başlığı altında kamuoyuna duyuruyoruz. Eleştiriye konu olan partinin isminden dolayı olsa gerek ki 'oy verebilirim' diyenler beklenenden yüksek çıkıyor. Araştırmalarımızda minör partilere yer vermediğimizde tepki alıyoruz. Partilerin isimlerini tek tek okuduğumuzda ise bu tür sonuçlar çıkıyor, okumadığımızda ve paylaşmadığımızda da 'yok saymakla' eleştiriliyoruz. Manipülatif söylemlere yol açmamak amacıyla bundan sonra siyasi partilerin oy oranlarına ve potansiyellerine yönelik çalışmalarımızı açık uçlu sorular ile gerçekleştirip, kamuoyuna duyurmaya devam edeceğiz."