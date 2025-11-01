X çöktü mü? Twitter neden açılmıyor?

Sosyal medya kullanıcıları şaşkın! Bir anda X'e giriş yapılamıyor, akış durdu ve milyonlarca kişi "Twitter neden açılmıyor?" sorusunun cevabını arıyor. Peki, platformdaki bu ani kesinti neyin işareti ve sorun ne zaman giderilecek? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı bir anda Twitter'a erişemedi. Platformun açılmaması, sunucularında yaşanan teknik aksaklıklardan veya ani bir yazılım güncellemesinden kaynaklanıyor olabilir. Bazı durumlarda da internet altyapısı veya DNS sorunları kullanıcıların platforma ulaşmasını engelliyor.

X NEDEN ÇÖKTÜ?

Kullanıcıların gönderi paylaşamaması, bildirimleri alamaması ve zaman tünelinin güncellenmemesi gibi aksaklıklar yaşandı. Bu tür sorunlar genellikle sunucu kaynaklı arızalar, ani trafik yoğunluğu veya sistem güncellemelerindeki hatalardan kaynaklanıyor. Ara sıra da platformu hedef alan siber saldırılar geçici çöküşlere yol açabiliyor.

TWİTTER NE ZAMAN DÜZELİR?

Erişim sorunlarının ne kadar süreceği net olmamakla birlikte, platformun mühendisleri sorunu çözmek için çalışıyor. Bazı kesintiler birkaç dakika içinde çözülürken, daha karmaşık teknik aksaklıklar birkaç saat sürebilir. Kullanıcılar bu süreçte uygulamayı yeniden başlatmayı, farklı bir ağ üzerinden bağlanmayı veya resmi duyuruları takip etmeyi deneyebilir.