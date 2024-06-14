Whatsapp, Facebook, İnstagram Arefe günü mesajları resimli 2024!

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir. Arefe günü mesajları resimli 202! En anlamlı, güzel arefe ve bayram mesajları!

AREFE GÜNÜ MESAJLARI! BAYRAM MESAJLARI!

Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar…

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınız yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Ramazan Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

EN GÜZEL BAYRAM MESAJLARI

Allah'a binlerce kez şükür… Bugün de hayatımda ve kalbimdesin sevdiğim. Kurban Bayramın mübarek olsun.

Yüreğin umutla, günlerin bin bir mutlulukla dolsun canım, cananım, hayatımın anlamı. Sevdiklerin sonsuza kadar yanında olsun. Güler açan yüzün hiç solmasın, Kurban Bayramın kutlu olsun.

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda! Kurban Bayramın mübarek olsun!