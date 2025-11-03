Kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri, "WhatsApp durum SS alınca bildirim gider mi?" sorusu oluyor. Sosyal medyada paylaşılan hikayelerin gizlilik boyutu, özellikle ekran görüntüsü (screenshot) alındığında karşı tarafa bildirim gidip gitmediği konusunda kullanıcıları tedirgin ediyor.

WHATSAPP DURUM NEDİR?

WhatsApp durum özelliği, kullanıcıların 24 saat boyunca arkadaşlarıyla fotoğraf, video veya yazılı içerik paylaşmasına olanak tanıyor. Bu özellik, tıpkı Instagram veya Facebook hikayelerine benzer şekilde çalışıyor. Paylaşılan durumlar, belirli bir sürenin sonunda otomatik olarak siliniyor. Kullanıcılar, durumlarını kimlerin görebileceğini gizlilik ayarlarından düzenleyebiliyor.

Ancak durum paylaşımıyla ilgili en çok konuşulan nokta, diğer kullanıcıların bu durumlar üzerinde gerçekleştirdiği eylemlerin ne kadar gizli kaldığı. Özellikle ekran görüntüsü almak, merak edilen bir konu haline gelmiş durumda.

DURUM SS ALINCA BİLDİRİM GİDİYOR MU?

WhatsApp'ta durumdan ekran görüntüsü (SS) alındığında karşı tarafa herhangi bir bildirim gitmez. Yani bir kullanıcının durumunu izlerken ekran görüntüsü alırsanız, bu eylem gizli kalır ve karşı taraf bunu göremez. WhatsApp, şu an için ekran görüntüsü alınmasıyla ilgili bir bildirim özelliği sunmamaktadır.

Ancak WhatsApp, zaman zaman kullanıcı gizliliğini artıran güncellemeler yapıyor. Bu nedenle ilerleyen dönemde ekran görüntüsü bildirimleriyle ilgili bir değişiklik yapılması ihtimali bulunuyor. Şu anki versiyonlarda bu özellik aktif değil.

KİMLER DURUMUNU GÖREBİLİR?

WhatsApp durum gizlilik ayarları, kullanıcıların kimlerin durumlarını görebileceğini seçmesine izin verir. Üç farklı seçenek bulunur:

1. Kişilerim: Tüm rehberinizdeki kişiler durumunuzu görebilir.

2. Kişilerim hariç: Belirli kişileri hariç tutabilirsiniz.

3. Sadece şu kişilerle paylaş: Durumunuzu yalnızca seçtiğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz.

Bu ayarları "Durum" sekmesinde, "Gizlilik" menüsü altında değiştirmek mümkündür. Ekran görüntüsü alınsa dahi, gizlilik ayarları çerçevesinde sadece izin verilen kişiler bu paylaşımları görebilir.

GİZLİLİK KONUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

WhatsApp, uçtan uca şifreleme teknolojisiyle mesaj güvenliği sağlasa da, durum paylaşımları için ekran görüntüsü engellemesi bulunmamaktadır. Bu durum, kullanıcıların paylaştıkları görsellerin başkaları tarafından kaydedilme riskini de beraberinde getirir.

Bu nedenle kullanıcıların kişisel veya özel fotoğraflarını durum olarak paylaşmadan önce dikkatli olmaları önerilir. Özellikle herkese açık şekilde yapılan paylaşımlar, kolayca ekran görüntüsü alınarak farklı platformlarda paylaşılabilir.

WHATSAPP'TA SS BİLDİRİMİ GİDEN DURUMLAR VAR MI?

WhatsApp'ta yalnızca gizli fotoğraf veya video gönderiminde bazı bildirim özellikleri devreye girer. Uygulama, tek seferlik görüntüleme özelliğiyle gönderilen fotoğrafların ekran görüntüsünü engelleyebilir veya bildirim gönderebilir. Ancak bu özellik yalnızca sohbetler için geçerlidir; durum güncellemeleri için geçerli değildir.

Yani "birinin durumundan SS alırsam anlar mı?" sorusunun yanıtı net: Hayır, anlamaz. Fakat özel olarak gönderilen bir "bir kere görüntülenebilir" fotoğraftan SS almak mümkün değildir.

WHATSAPP GİZLİLİK GÜNCELLEMELERİ DEVAM EDİYOR

Meta çatısı altındaki WhatsApp, kullanıcı gizliliğine verdiği önemi son dönemlerde sıkça vurguluyor. Son güncellemelerde durum gizlilik seçenekleri geliştirildi, çevrim içi görünme durumu gizlenebilir hale geldi ve mesajları belirli süre sonunda otomatik silme özelliği getirildi.

Bununla birlikte, kullanıcıların talebi doğrultusunda ilerleyen dönemlerde "durum ekran görüntüsü bildirimi" özelliğinin gelmesi de olasılıklar arasında yer alıyor. Çünkü benzer bir uygulama, Instagram ve Snapchat'te halihazırda kullanılmakta.

Sonuç olarak, WhatsApp durumundan ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bildirim gitmiyor. Ancak bu durumun, paylaşımlarınızın tamamen gizli olduğu anlamına gelmediğini unutmamak gerekir.

Kullanıcılar, durum paylaşımlarını yaparken kişisel bilgilerini ve özel görüntülerini dikkatli bir şekilde paylaşmalı; gizlilik ayarlarını düzenli olarak kontrol etmelidir.

WhatsApp, gizlilik politikalarını sürekli güncellediği için ilerleyen dönemlerde bu konuda yeni düzenlemeler yapılabilir. Şimdilik ise, durumlarınızdan alınan ekran görüntülerinden haberdar olmanız mümkün değildir.