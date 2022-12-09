Wednesday 2. sezon 1. bölüm izle! Wednesday 2. sezon var mı? Wednesday 2. sezon 1. bölüm ne zaman?

Addams Ailesi filminden Wednesday Addams karakterine dayanan Amerikan reşit olma doğaüstü, korku komedisi internet dizisi olan Wednesday filminin 1. sezonu büyük beğeni topladı. 2. sezonu merak eden izleyiciler Wednesday 2. sezon 1. bölüm izle! Wednesday 2. sezon var mı, yok mu? Wednesday 2. sezon 1. bölüm ne zaman? Merak ediyorlar.

Wednesday 2. sezon 1. bölüm izle! Addams Ailesi filminden Wednesday Addams karakterine dayanan Amerikan reşit olma doğaüstü, korku komedisi internet dizisi olan Wednesday filminin 1. sezonu büyük beğeni topladı. 2. sezonu merak eden izleyiciler Wednesday 2. sezon 1. bölüm izle! Wednesday 2. sezon var mı, yok mu? Wednesday 2. sezon 1. bölüm ne zaman? Merak ediyorlar. İşte, Wednesday 2. sezon ile ilgili merak edilenler...

WEDNESDAY 2. SEZON VAR MI?

Wednesday dizisinin 8 bölümden oluşan 1. sezonu büyük beğeni toplamıştı. 1. sezonun ardından Wednesday 2. sezonu gelecek mi merak ediliyordu. Dizinin ortak yapımcılarından Alfred Gough bir söyleşide kendisinin ve ortak çalıştığı Miles Millar'ın Wednesday 2. sezonu hakkında görüşme içerisinde olduklarını söyledi. Alfred Gough "Miles ve ben kendi aramızda bunun hakkında konuşuyoruz. Addamslar'ın dünyasında kesinlikle keşfedebileceğiniz daha çok şey var" ifadesini kullandı. Bu sözlerin ardından Wednesday 2. sezonu dizinin hayranları tarafından merakla beklenmeye başlandı.

WEDNESDAY KONUSU NEDİR?

Wednesday, erkek sutopu takımının erkek kardeşi Pugsley'e zorbalık yapan takıma karşı misilleme olarak çalışırken okulun havuzuna canlı piranalar atar attıktan sonrası lisesinden atılır. Bu, ebeveynleri Gomez ve Morticia Addams'ın onu, bir zamanlar kendilerinin de gittiği Vermont, Jericho'daki, dışlanmış canavarlar için bir okul olan Nevermore Academy'ye kaydetmesine yol açar. Wednesday'in soğuk, duygusuz kişiliği ve meydan okuyan doğası, okul arkadaşlarıyla bağ kurmasını zorlaştırır ve okul müdürüyle ters düşmesine neden olur. Ancak, yerel bir cinayet gizemini çözmesine izin veren psişik yetenekleri olduğunu keşfeder.

WEDNESDAY OYUNCULARI