Wanda Nara çıplak poz mu verdi? Wanda Nara ne yaptı, neden tepki çekti?

Galatasaray'ın ünlü oyuncusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor. 17 milyon takipçisi bulunan Nara, son olarak üstüne hiçbir şey giymediği pozunu paylaştı. Nara'nın bu paylaşımı, takipçilerinden karışık tepkiler aldı. Wanda Nara çıplak poz mu verdi? Wanda Nara ne yaptı, neden tepki çekti? İşte ayrıntılar...

WANDA NARA NEDEN TEPKİ ÇEKTİ?

Galatasaray'ın ünlü oyuncusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla her gün gündem olmayı başarıyor. Wanda Nara son olarak üstüne hiçbir şey giymediği pozunu paylaştı. Icardi için yaptığı destekleyici açıklamalarla gönüllerde taht kuran Nara'nın paylaşımına beğeni yağdı.

"YENGE GİYİN ARTIK"

Son olarak +18 içerikler üreteceğini söyleyen Wanda Nara'nın o fotoğrafına "Yenge giyin artık", "Icardi'ye saygımdan bakmıyorum, "Bu kadarı da fazla ama" yorumları geldi.

İşte Wanda'nın o pozu;