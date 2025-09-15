Waffle mekan sahibi Önder Şahin kimdir, kaç yaşında? Önder Şahin neden tutuklandı?

İstanbul'un gözde semtlerinden Bebek'te, sosyal medyada sıkça paylaşılan bir waffle mekânının sahibi olarak tanınan Önder Şahin, 2025 yılının ortalarında bambaşka bir gündemin merkezine oturdu. "Sosyetik wafflecı" olarak anılan Şahin, gençler ve ünlüler arasında popülerleşen işletmesiyle bilinirken, hakkında ortaya atılan ciddi suçlamalar kamuoyunu ikiye böldü. Peki, Önder Şahin kimdir, kaç yaşında? Önder Şahin neden tutuklandı, hakkındaki suçlamalar nedir? İşte detaylar...

ÖNDER ŞAHİN KİMDİR?

Kamuoyunda "sosyetik wafflecı" olarak bilinen Önder Şahin, İstanbul, Bebek'te ünlüler ve gençler arasında popüler hale gelmiş bir waffle mekânının işletmecisidir. Şahin, lüks semtlerde konumlanan mekânı ile sosyal medya paylaşımlarının sıkça konusu olmuş; mekânı, tarzı ve müşteri profiliyle dikkat çekmiştir.

ÖNDER ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

Resmî kaynaklarda yer alan bilgilere göre Önder Şahin 43 yaşındadır.

ÖNDER ŞAHİN NERELİ?

Şahin'in doğum yeri/nereli olduğuna dair güvenilir bir bilgi kamuoyuna yansımamıştır. Yerel medya kaynakları "Bebek'te işletmecilik yapan" ifadesini kullanmakta, ancak "nereli olduğu" konusunda net bir biyografik bilgi paylaşılmamıştır.

ÖNDER ŞAHİN TUTUKLANDI MI?

Evet, Önder Şahin tutuklanmıştır. 2025 yılı içerisinde, 2009 doğumlu bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlaması yöneltilmiş; aile şikâyetçi olmuş; savcılık harekete geçmiş; Şahin 25 Haziran 2025'te gözaltına alınıp aynı gün tutuklanmıştır.

ÖNDER ŞAHİN NEDEN TUTUKLANDI?

Tutuklanma gerekçeleri şöyle sıralanıyor:

Çocuğun nitelikli cinsel istismarı iddiası: 2009 doğumlu bir kız çocuğuna yönelik suçlama.

Şikâyet üzerine soruşturma başlatılması ve gözaltı süreci.

Ayrıca evinde yapılan aramada ruhsatsız silahlara rastlanması da ayrı bir suç unsuru olarak dosyaya girmiştir.

Kararda, ailesinin şikâyetten vazgeçmiş olması ve adli kontrol şartları gibi faktörler de düşünüldü; Şahin'in tutukluluk süresince cezaevinde kaldıktan sonra belli şartlarla serbest bırakılması gibi kararlar çıkmıştır.