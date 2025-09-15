Haberler

Waffle mekan sahibi Önder Şahin kimdir, kaç yaşında? Önder Şahin neden tutuklandı?

Waffle mekan sahibi Önder Şahin kimdir, kaç yaşında? Önder Şahin neden tutuklandı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemde kamuoyunun gündemine oturan isimlerden biri de Bebek'te işlettiği waffle mekânıyla bilinen Önder Şahin oldu. Şahin hakkında 2025 yılının Haziran ayında ortaya atılan cinsel istismar iddiaları, geniş çapta tartışmalara yol açtı. Peki, Önder Şahin kimdir, kaç yaşında? Önder Şahin neden tutuklandı?

İstanbul'un gözde semtlerinden Bebek'te, sosyal medyada sıkça paylaşılan bir waffle mekânının sahibi olarak tanınan Önder Şahin, 2025 yılının ortalarında bambaşka bir gündemin merkezine oturdu. "Sosyetik wafflecı" olarak anılan Şahin, gençler ve ünlüler arasında popülerleşen işletmesiyle bilinirken, hakkında ortaya atılan ciddi suçlamalar kamuoyunu ikiye böldü. Peki, Önder Şahin kimdir, kaç yaşında? Önder Şahin neden tutuklandı, hakkındaki suçlamalar nedir? İşte detaylar...

ÖNDER ŞAHİN KİMDİR?

Kamuoyunda "sosyetik wafflecı" olarak bilinen Önder Şahin, İstanbul, Bebek'te ünlüler ve gençler arasında popüler hale gelmiş bir waffle mekânının işletmecisidir. Şahin, lüks semtlerde konumlanan mekânı ile sosyal medya paylaşımlarının sıkça konusu olmuş; mekânı, tarzı ve müşteri profiliyle dikkat çekmiştir.

ÖNDER ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

Resmî kaynaklarda yer alan bilgilere göre Önder Şahin 43 yaşındadır.

ÖNDER ŞAHİN NERELİ?

Şahin'in doğum yeri/nereli olduğuna dair güvenilir bir bilgi kamuoyuna yansımamıştır. Yerel medya kaynakları "Bebek'te işletmecilik yapan" ifadesini kullanmakta, ancak "nereli olduğu" konusunda net bir biyografik bilgi paylaşılmamıştır.

Waffle mekan sahibi Önder Şahin kimdir, kaç yaşında? Önder Şahin neden tutuklandı?

ÖNDER ŞAHİN TUTUKLANDI MI?

Evet, Önder Şahin tutuklanmıştır. 2025 yılı içerisinde, 2009 doğumlu bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlaması yöneltilmiş; aile şikâyetçi olmuş; savcılık harekete geçmiş; Şahin 25 Haziran 2025'te gözaltına alınıp aynı gün tutuklanmıştır.

ÖNDER ŞAHİN NEDEN TUTUKLANDI?

Tutuklanma gerekçeleri şöyle sıralanıyor:

  • Çocuğun nitelikli cinsel istismarı iddiası: 2009 doğumlu bir kız çocuğuna yönelik suçlama.
  • Şikâyet üzerine soruşturma başlatılması ve gözaltı süreci.
  • Ayrıca evinde yapılan aramada ruhsatsız silahlara rastlanması da ayrı bir suç unsuru olarak dosyaya girmiştir.

Kararda, ailesinin şikâyetten vazgeçmiş olması ve adli kontrol şartları gibi faktörler de düşünüldü; Şahin'in tutukluluk süresince cezaevinde kaldıktan sonra belli şartlarla serbest bırakılması gibi kararlar çıkmıştır.

Haberler.com / Dilara Yıldız - Gündem
Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama

Mahkemenin CHP kararı sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama
CHP kurultay iptali davası ertelendi

CHP kurultay iptali davası ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yatırım hazırlığı genelgesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, kamuda taşlar yerinden oynayacak
İki sistem birleşiyor: Milyonlarca çalışanın maaşından kesinti yapılacak

Milyonlarca çalışanın maaşından her ay kesinti yapılacak
Icardi'nin sevgilisi China Suarez, kahvaltı sofralarına Türk dokunuşu yaptı

Türk kahvaltısına uyum sağladı! Tercihi dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gupse Özay'ın son hali şaşırttı! Kilolar gitti, yeni tarz geldi

Verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen Gupse Özay şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.