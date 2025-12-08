2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi akıllara zarar

Almanya'da yaşayan sosyal medya fenomeni Lucy Krasota, tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

VÜCUDUNU DÖVMEYLE KAPLATTI, DİLİNİ İKİYE AYIRDI

Krasota, dövme, piercing ve estetik işlemler için şimdiye kadar yaklaşık 35 bin pound (Yaklaşık 2 milyon TL) harcadı. Genç kadın 50'den fazla dövme ile vücudunu neredeyse baştan sona kaplattı. Bununla da yetinmeyerek dilini ortadan ikiye böldürdü.

"AMELİYAT SONRASI YÜRÜYEMEDİM"

Miror'da yer alan habere göre, göbek bölgesinde sıkılaştırma ameliyatı geçiren Krasota, operasyonun ardından günlerce hareket etmekte zorlandığını anlattı. Karnındaki izlerin dövmelerle kaplanacağını söyleyen Lucy, "Alt karın bölgemde hâlâ iz var ama tamamen dövme olacak" dedi. Lucy, yanak piercinglerini de yeniden taktırdı.

AİLESİ TEPKİLİ

Cesur tarzıyla dikkat çeken 20 yaşındaki Krasota, aile baskısına rağmen değişim sürecini sürdürdüğünü söyledi. Ancak sık geçirdiği operasyonlar, özellikle büyükannesinin sert tepkisine yol açtı. Genç fenomen, ailesiyle bu nedenle sık sık tartıştığını ve kararlarının kabul edilmediğini belirtti.

YENİ HEDEF: VAMPİR DİŞLERİ VE ELF KULAKLARI

Genç kadın, tarzı konusunda atacağı adımların henüz bitmediğini belirterek gelecekteki planlarını şöyle özetledi: "Hedefim, baştan aşağı tamamen dövme kaplı olmak. Göğüslerimi iki kat büyütmek istiyorum. Ayrıca vampir dişleri ve elf kulakları yaptırmak da hedeflerim arasında."