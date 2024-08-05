VPN kullanmak güvenli mi? VPN tehlikeli mi? VPN riskleri nelerdir?

VPN tehlikeli mi, riskleri neler? VPN kullanmak güvenli mi? VPN'den virüs bulaşır mı? VPN kullanmak yasak mı? Instagram'a erişimin engellenmesi ile birlikte herkesin merak ettiği konu VPN. İşte VPN ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

VPN GÜVENLİ Mİ?

VPN uygulamaları her zaman güvenli olmayabilir ve bazı tehlikeler barındırabilir. Kullanıcılar genelde VPN araçlarını çevrimiçi gizlilik, güvenlik ve coğrafi olarak kısıtlanmış içeriğe erişim gibi çeşitli nedenlerle kullanıyor. Fakat ücretsiz kullanılan VPN araçları büyük tehdit barındırıyor.

VPN KULLANIMININ RİSKLERİ

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, VPN kullanmanın risklerini dört maddede sıraladı:

Gizlilik Sorunları: Ücretsiz veya güvenilir olmayan VPN sağlayıcıları, verilerinizi toplayarak üçüncü şahıslarla paylaşabilir. Güvenlik Açığı: Kötü amaçlı yazılımlar içeren VPN uygulamaları, cihazınıza bulaşarak verilerinizi çalabilir. Yavaş Bağlantı: Bazı VPN'ler internet bağlantınızı yavaşlatarak Instagram deneyiminizi olumsuz etkileyebilir. Hukuki Sorunlar: Bazı ülkelerde VPN kullanımı yasal sınırlamalara tabi olabilir.

Verilerin ele geçirilmesi için gizli servisler arasında büyük yarış var.