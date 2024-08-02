VPN ile Instagram'a girmek suç mu? VPN yasak mı, suç mu, cezası nedir?

VPN ile instagram'a nasıl girilir, instagram nasıl açılır? VPN kullanarak Instagram'a giriş yapmanın yasal durumu merak ediliyor. VPN'nin yasak olup olmadığı, VPN ile Instagram'a girişin suç olup olmadığı ve bu durumun cezasının ne olduğu konusunda bilgi arayanlar VPN ile Instagram'a girmek suç mu araştırıyor. Ayrıca Instagram'a getirilen erişim engeli sonrası VPN ile instagram'a nasıl girilir sorusu en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, VPN kullanmak suç mu? Detaylar...

VPN İLE INSTAGRAM'A NASIL GİRİLİR?

VPN kullanmanın önünde yasal bir engel bulunmuyor. Ancak VPN kullanarak yasal düzenlemelerle erişime engellenmiş suç unsuru barındıran sitelere VPN ile girmeniz tavsiye edilmemektedir.

Yasaklı internet sitelerinde yapacağınız etkinlikler ve kuracağınız etkileşimler suç unsuru barındırabileceğinde dolayı ceza alabilirsiniz.

INSTAGRAM'A NASIL GİRİLİR?

Instagram, görsel ağırlıklı bir sosyal medya platformudur ve kullanıcılar fotoğraf ve videolarını paylaşarak etkileşimde bulunabilirler. Mobil uygulama veya web sitesi üzerinden bu adımları izleyerek Instagram'a kolayca erişebilirsiniz:

Öncelikle Instagram uygulamasını yüklemelisiniz:

Mobil Cihazlar: Instagram'ı kullanmanın en yaygın yolu mobil cihazlar üzerindendir. Eğer bir akıllı telefon veya tablet kullanıyorsanız, cihazınızın uygulama mağazasına (iOS için App Store, Android için Google Play Store) gidin ve Instagram uygulamasını indirin.

Bilgisayar: Bilgisayar üzerinden Instagram'a erişmek isterseniz, web tarayıcınızı açın ve www.instagram.com adresine gidin.

Hesap Oluşturma veya Giriş Yapma:

Hesap Oluşturma: Eğer henüz bir Instagram hesabınız yoksa, uygulamayı açtıktan veya web sitesine girdikten sonra "Kayıt Ol" veya "Sign Up" seçeneğine tıklayın. Telefon numaranız, e-posta adresiniz veya Facebook hesabınız ile kayıt olabilirsiniz. Gerekli bilgileri doldurun ve bir kullanıcı adı ve şifre belirleyin.

Giriş Yapma: Zaten bir hesabınız varsa, kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek "Giriş Yap" veya "Log In" seçeneğine tıklayın.

Profil Oluşturma ve Düzenleme:

İlk kez giriş yaptıktan sonra, profilinizi oluşturmak ve düzenlemek için zaman ayırın. Bir profil fotoğrafı ekleyin, biyografinizi yazın ve kişisel bilgilerinizi (isteğe bağlı) doldurun.

Arkadaş Bulma ve Takip Etme:

Hesabınızı oluşturduktan sonra arkadaşlarınızı bulmak ve onları takip etmek için arama çubuğunu kullanabilirsiniz. Facebook arkadaşlarınızı, telefon rehberinizdeki kişileri veya kullanıcı adlarını bildiğiniz kişileri arayarak takip edebilirsiniz.

Fotoğraf ve Video Paylaşma:

Ana ekranda, alt ortada bulunan "+" simgesine tıklayarak fotoğraf ve video paylaşabilirsiniz. Medyanızı seçin, filtreler ve düzenlemeler uygulayın, bir açıklama ekleyin ve paylaşın.

Etkinlik ve Keşfetme:

Ana ekranda gezinin, arkadaşlarınızın gönderilerini beğenin ve yorum yapın. Ayrıca, büyüteç simgesine tıklayarak keşfet bölümünde yeni içerikler ve hesaplar keşfedin.

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan tek cümlelik açıklamada "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadeleri yer aldı.

KARAR SİTE SORGULAMA MENÜSÜNDE

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken kurumdan yapılan açıklamada "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadelerine yer verildi. Erişim engelinin ne kadar süreceğine yönelik bir açıklama ise yapılmadı.