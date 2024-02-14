Viyana, Avrupa'nın Orta Avusturya bölgesinde yer alan Avusturya'nın başkenti ve en büyük şehridir. Coğrafi olarak Viyana, Almanya'nın güneydoğusunda, Macaristan'ın kuzeybatısında ve Çek Cumhuriyeti'nin kuzeyinde bulunur. Peki, Viyana nerede? Viyana'ya nasıl gidilir, vize gerekli mi? Detaylar haberimizde...

VİYANA NEREDE?

Viyana, Avrupa'nın Orta Avusturya bölgesinde yer alan Avusturya'nın başkenti ve en büyük şehridir.

VİYANA'YA NASIL GİDİLİR?

Viyana'ya gitmek için öncellikle Schengen vizenizin olması gerekiyor. Bu nedenle, Avusturya vizesi için gerekli belgeleri araştırıp ona göre vize başvurusunda bulunmalısınız. Bu vize, Avusturya'ya giriş yapmanızı sağlar ve Viyana dahil olmak üzere Avusturya'nın diğer bölgelerine seyahat etmenizi sağlar. Seyahat amacınıza ve diğer koşullara bağlı olarak farklı vize türleri olabilir.

VİYANA'YA VİZE GEREKLİ Mİ?

Evet, Viyana'ya vize gerekiyor. Schengen vizesi almanız gerekmektedir.