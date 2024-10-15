Victoria's Secret Fashion Show mankenleri 2024! Defilede hangi mankenleri yürüyecek?

Victoria's Secret defilesinde hangi mankenler yürüyecek ve Victoria's Secret Fashion Show saat kaçta, ne zaman ve Türkiye'den izlenebilecek mi soruları gündeme geliyor. 2024 Victoria's Secret Fashion Show mankenleri kimler? Defilede hangi mankenleri yürüyecek? Detaylar haberimizdedir…

VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW MANKENLERİ 2024

Adriana Lima

Anthi Fakidari

Ashley Graham

Barbara Palvin

Behati Prinsloo

Candice Swanepoel

Devyn Garcia

Gigi Hadid

Imaan Hammam

Isabeli Fontana

Jasmine Tookes

Jill Kortleve

Mathilda Gvarliani

Mayowa Nicholas

Paloma Elsesser

Paula Soares

Rania Benchegra

Taylor Hill

Tyra Banks

Valentina Sampaio

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