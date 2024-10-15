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Victoria's Secret Fashion Show mankenleri 2024! Defilede hangi mankenleri yürüyecek?

Victoria's Secret Fashion Show mankenleri 2024! Defilede hangi mankenleri yürüyecek?
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Victoria's Secret Fashion Show'da hangi mankenler defilede yürüyeceği merak ediliyor. 2019 yılında iptal edildiği duyurulan Victoria's Secret Fashion Show, bu yıl geri dönüyor. Victoria's Secret Fashion Show mankenleri 2024 kimler ve Adriana Lima defilede yürüyecek mi soruları gündeme geliyor. Peki, Victoria's Secret Fashion Show mankenleri 2024! Defilede hangi mankenleri yürüyecek?

Victoria's Secret defilesinde hangi mankenler yürüyecek ve Victoria's Secret Fashion Show saat kaçta, ne zaman ve Türkiye'den izlenebilecek mi soruları gündeme geliyor. 2024 Victoria's Secret Fashion Show mankenleri kimler? Defilede hangi mankenleri yürüyecek? Detaylar haberimizdedir…

VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW MANKENLERİ 2024

  • Adriana Lima
  • Anthi Fakidari
  • Ashley Graham

Victoria's Secret Fashion Show mankenleri 2024! Defilede hangi mankenleri yürüyecek?

  • Barbara Palvin
  • Behati Prinsloo
  • Candice Swanepoel
  • Devyn Garcia
  • Gigi Hadid

Victoria's Secret Fashion Show mankenleri 2024! Defilede hangi mankenleri yürüyecek?

  • Imaan Hammam
  • Isabeli Fontana
  • Jasmine Tookes
  • Jill Kortleve
  • Mathilda Gvarliani
  • Mayowa Nicholas
  • Paloma Elsesser
  • Paula Soares
  • Rania Benchegra
  • Taylor Hill
  • Tyra Banks
  • Valentina Sampaio
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